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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:42
Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?
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mihasik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:50
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/
mihasik написав:
Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:20
2% от всех расчетов идут на эко. Ещё есть что~то?
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mihasik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:21
mihasik написав:
2% от всех расчетов идут на эко. Ещё есть что~то?
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?
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