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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5802580358045805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:42

Re: Альфа-Банк

Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?
mihasik
 
Повідомлень: 370
З нами з: 26.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:50

  mihasik написав:Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/
Bosstone
 
Повідомлень: 779
З нами з: 21.04.10
Подякував: 533 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:20

  Bosstone написав:
  mihasik написав:Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

2% от всех расчетов идут на эко. Ещё есть что~то?
mihasik
 
Повідомлень: 370
З нами з: 26.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:21

  mihasik написав:
  Bosstone написав:
  mihasik написав:Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

2% от всех расчетов идут на эко. Ещё есть что~то?


Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8392
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
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  #<1 ... 5802580358045805
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