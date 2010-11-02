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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5803580458055806>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:42

Re: Альфа-Банк

Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?
mihasik
 
Повідомлень: 371
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:50

  mihasik написав:Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:20

  Bosstone написав:
  mihasik написав:Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

2% от всех расчетов идут на эко. Ещё есть что~то?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:21

  mihasik написав:
  Bosstone написав:
  mihasik написав:Всё перерыл на сайте. Где ознакомиться с инфо по кэш бэку по карте эко?

https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

2% от всех расчетов идут на эко. Ещё есть что~то?


Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:45

  BBC написав:https://ain.ua/special/alfa-digital/

Я думаю, чого все так складно у Алли...
Зображення
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:05

  WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?

На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?
mihasik
 
Повідомлень: 371
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:09

  mihasik написав:
  WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?

На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?

то сумма аллы и магаза. и давно это было. щас магаз порезал свой процент вроде. и максимально 2% дает.
в итоге получается 2% аллы и 2% магаза.

ЗЫ
это как в сильпо. я получаю 2% на аллу и 1% на бонус счет сильпо. тут так само.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 17 лип, 2018 09:11, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:11

mihasik
2% дает Алла, + 4% даются при расчете в экомаркете.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:12

  mihasik написав:
  WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?

На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?

Ранее было при покупке в магазине ЭКО программа лояльности 4%+2% от Альфы. Теперь же программу лояльности порезали до 1% и максимум получаете 3% кеш-бека при оплате картой покупки в магазине ЭКО с применением программы лояльности.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:45

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
  demichh написав:Кажись с 27 числа отключили такую услугу, теперь только заявлением в отделении навсегда отключайте.

Уважаемый официальный представитель Банка! Хотелось бы получить официальный ответ, как теперь поступать с оплатой на тех сайтах (особенно интересуют забугорные), где требуется отмена CVV для оплаты.
Спасибо за оперативный ответ!

Annet_, добрый вечер. Рекомендуем использовать другие сайты, так как легальные ресурсы для проведения платежных операций не запрашивают отключение CVV.

Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_
 
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