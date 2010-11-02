WachtAmRhein написав: Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?
На сайте пишут КБ до 6%. 2% эко, а остальные куда?
Ранее было при покупке в магазине ЭКО программа лояльности 4%+2% от Альфы. Теперь же программу лояльности порезали до 1% и максимум получаете 3% кеш-бека при оплате картой покупки в магазине ЭКО с применением программы лояльности.
demichh написав:Кажись с 27 числа отключили такую услугу, теперь только заявлением в отделении навсегда отключайте.
Уважаемый официальный представитель Банка! Хотелось бы получить официальный ответ, как теперь поступать с оплатой на тех сайтах (особенно интересуют забугорные), где требуется отмена CVV для оплаты. Спасибо за оперативный ответ!
Annet_, добрый вечер. Рекомендуем использовать другие сайты, так как легальные ресурсы для проведения платежных операций не запрашивают отключение CVV.
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??