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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:48
mihasik написав: WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?
На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?
Наьобко, сер
Не удивлюсь, если 25% КБ останется в рекламных материалах так же
Этожеж маркетолухи
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