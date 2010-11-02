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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5803580458055806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:48

  mihasik написав:
  WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?

На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?

Наьобко, сер :)
Не удивлюсь, если 25% КБ останется в рекламных материалах так же
Этожеж маркетолухи :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:20

  mephala написав:да. в течении дня алла ничего из расходов не допроводит. единственное исключение - плата за смс которое может влепить в любое время.
все правильно - алла по концу дня решает брать или нет за РКО. но это сейчас так. офпред ранее предупреждала что это никак не закреплено юридически - просто так написана программа.


Спасибо за толковое разъяснение. В который раз убеждаюсь что тут на форуме можно получить более вменяемый и развернутый ответ, нежели по официальным каналам.
В Европу через жony!
summacut
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  #<1 ... 5803580458055806
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