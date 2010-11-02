Наьобко, сер
Не удивлюсь, если 25% КБ останется в рекламных материалах так же
Этожеж маркетолухи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:48
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:20
Спасибо за толковое разъяснение. В который раз убеждаюсь что тут на форуме можно получить более вменяемый и развернутый ответ, нежели по официальным каналам.
В Европу через жony!
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