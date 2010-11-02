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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5803580458055806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:48

  mihasik написав:
  WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?

На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?

Наьобко, сер :)
Не удивлюсь, если 25% КБ останется в рекламных материалах так же
Этожеж маркетолухи :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:20

  mephala написав:да. в течении дня алла ничего из расходов не допроводит. единственное исключение - плата за смс которое может влепить в любое время.
все правильно - алла по концу дня решает брать или нет за РКО. но это сейчас так. офпред ранее предупреждала что это никак не закреплено юридически - просто так написана программа.


Спасибо за толковое разъяснение. В который раз убеждаюсь что тут на форуме можно получить более вменяемый и развернутый ответ, нежели по официальным каналам.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:25

Воскресили обе карты к счету (включая ту которую нужно анулировать и была при мне порезана сотрудником) и счет. Ну хоть так.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:31

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Воскресили обе карты к счету


Шановна Alfa_Bank творить дива ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:58

  V2 написав:
  BBC написав:Воскресили обе карты к счету


Шановна Alfa_Bank творить дива ;)

Ага
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:04

  mephala написав:
  mihasik написав:
  WachtAmRhein написав:
Ещё есть рассрочка. А что что-то вас интересует?

На сайте пишут КБ до 6%.
2% эко, а остальные куда?

то сумма аллы и магаза. и давно это было. щас магаз порезал свой процент вроде. и максимально 2% дает.
в итоге получается 2% аллы и 2% магаза.

ЗЫ
это как в сильпо. я получаю 2% на аллу и 1% на бонус счет сильпо. тут так само.

1.Если у меня есть эковская карта,то она остаётся параллельно с эко~максимум или они подвязываются?
2.Если у меня рд по максимуму 5~е число,то эко оформить лучше числа 20~го?
3. Я смогу эковской, гасить максимку без комиссии?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:29

Открывал гривневую дебитную карту для использования как универсальное платежное средство, +с неплохим предложением по депозиту, … под эти критерии Альфа Банк не оправдал мои требования, в виду технической отсталости, … 1) столкнулся с невозможностью проведения транзакций, если есть требование по 3dSecure (эту технологию карты данного банка не поддерживают), … 2) движение средств с (на) сберегательный счет недоступно 24/7, а только в операционные часы, … я на выход.
Endeavour
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:33

Чи є якісь ліміти на зняття готівки в пакеті Ультра? Як я зрозумів, то через ПОС-термінал у касі Банку до 500 000 (п’ятьсот тисяч гривень 00 копійок) на одну операцію у гривні, для операцій у доларах та евро – без обмежень.
Тобто за день більше 500 тис. грн зняти неможливо?
Дякую.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:52

Платинум блэк

Коллеги подскажите пожалуйста, если в этом месяце делается переход с Ультры на Платинум Блэк, то 12 транзакций по карте надо осуществить уже в этом месяце или только в следующем?
И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?
Заранее сенкс за ответы
Flamingo
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