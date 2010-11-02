Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53

mihasik написав: mephala написав: mihasik написав: На сайте пишут КБ до 6%.

2% эко, а остальные куда? На сайте пишут КБ до 6%.2% эко, а остальные куда?

то сумма аллы и магаза. и давно это было. щас магаз порезал свой процент вроде. и максимально 2% дает.

в итоге получается 2% аллы и 2% магаза.



ЗЫ

это как в сильпо. я получаю 2% на аллу и 1% на бонус счет сильпо. тут так само. то сумма аллы и магаза. и давно это было. щас магаз порезал свой процент вроде. и максимально 2% дает.в итоге получается 2% аллы и 2% магаза.ЗЫэто как в сильпо. я получаю 2% на аллу и 1% на бонус счет сильпо. тут так само.

1.Если у меня есть эковская карта,то она остаётся параллельно с эко~максимум или они подвязываются?

2.Если у меня рд по максимуму 5~е число,то эко оформить лучше числа 20~го?

3. Я смогу эковской, гасить максимку без комиссии? 1.Если у меня есть эковская карта,то она остаётся параллельно с эко~максимум или они подвязываются?2.Если у меня рд по максимуму 5~е число,то эко оформить лучше числа 20~го?3. Я смогу эковской, гасить максимку без комиссии?

1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет. в простом магазе вы даете карту аллы и получаете 2% которые заходят на бонусную карту экомаркета. в магазе экомаркет даете обе - сначала их бонусную а потом рассчитываетесь аллыной и на бонусную карту экомаркета заходит 4%.2. это кто как себе решает. я одну себе оформил после з/п вторую хочу себе сделать после аванса.3. п2п не пробовал но снять налик с экомаксимум и погасить простой максимум будет без комиса. от только не забываем что снятый налик сразу идет под 26% годовых.