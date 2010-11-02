Наьобко, сер
Не удивлюсь, если 25% КБ останется в рекламных материалах так же
Этожеж маркетолухи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:48
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:20
Спасибо за толковое разъяснение. В который раз убеждаюсь что тут на форуме можно получить более вменяемый и развернутый ответ, нежели по официальным каналам.
В Европу через жony!
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:25
Воскресили обе карты к счету (включая ту которую нужно анулировать и была при мне порезана сотрудником) и счет. Ну хоть так.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:31
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:58
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:04
1.Если у меня есть эковская карта,то она остаётся параллельно с эко~максимум или они подвязываются?
2.Если у меня рд по максимуму 5~е число,то эко оформить лучше числа 20~го?
3. Я смогу эковской, гасить максимку без комиссии?
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:29
Открывал гривневую дебитную карту для использования как универсальное платежное средство, +с неплохим предложением по депозиту, … под эти критерии Альфа Банк не оправдал мои требования, в виду технической отсталости, … 1) столкнулся с невозможностью проведения транзакций, если есть требование по 3dSecure (эту технологию карты данного банка не поддерживают), … 2) движение средств с (на) сберегательный счет недоступно 24/7, а только в операционные часы, … я на выход.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:33
Чи є якісь ліміти на зняття готівки в пакеті Ультра? Як я зрозумів, то через ПОС-термінал у касі Банку до 500 000 (п’ятьсот тисяч гривень 00 копійок) на одну операцію у гривні, для операцій у доларах та евро – без обмежень.
Тобто за день більше 500 тис. грн зняти неможливо?
Дякую.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:52
Платинум блэк
Коллеги подскажите пожалуйста, если в этом месяце делается переход с Ультры на Платинум Блэк, то 12 транзакций по карте надо осуществить уже в этом месяце или только в следующем?
И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?
Заранее сенкс за ответы
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53
1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет. в простом магазе вы даете карту аллы и получаете 2% которые заходят на бонусную карту экомаркета. в магазе экомаркет даете обе - сначала их бонусную а потом рассчитываетесь аллыной и на бонусную карту экомаркета заходит 4%.
2. это кто как себе решает. я одну себе оформил после з/п вторую хочу себе сделать после аванса.
3. п2п не пробовал но снять налик с экомаксимум и погасить простой максимум будет без комиса. от только не забываем что снятый налик сразу идет под 26% годовых.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 17 лип, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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