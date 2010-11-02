mephala написав:

1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет. в простом магазе вы даете карту аллы и получаете 2% которые заходят на бонусную карту экомаркета. в магазе экомаркет даете обе - сначала их бонусную а потом рассчитываетесь аллыной и на бонусную карту экомаркета заходит 4%.2. это кто как себе решает. я одну себе оформил после з/п вторую хочу себе сделать после аванса.3. п2п не пробовал но снять налик с экомаксимум и погасить простой максимум будет без комиса. от только не забываем что снятый налик сразу идет под 26% годовых.