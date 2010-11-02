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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53
Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста, если в этом месяце делается переход с Ультры на Платинум Блэк, то 12 транзакций по карте надо осуществить уже в этом месяце или только в следующем?
И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?
Заранее сенкс за ответы
Переходите в начале календарного месяцаи- не надо будет гадать.
Платежи в портмоне учитывались у меня раньше.
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curiousobro
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:23
curiousobro написав:
Переходите в начале календарного месяцаи- не надо будет гадать.
За совет спасибо, но перехожу именно сейчас ибо переход приурочен к закрытию в конце этой недели укрсоцевского депо в евро (в смысле чтобы его без гемора получить нужна аллына карта в ойро).
Кроме того даже если переходить в начале месяца - алла все равно неделю карты делает так, что оформив переход условного первого числа - раньше 8го все равно картами не завладеть.
curiousobro написав:
Платежи в портмоне учитывались у меня раньше.
Портмоне хуже - у них выше минимальная сумма платежа.
А вопрос возник от того, что как тут писалось Изя и Портмоне проводят по разному платежи (первый типа оффлайн терминал - второй интернет)
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Flamingo
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:27
Alfa_Bank написав: zoawlhxc написав:
Год назад открыл депозит в usd
Под депозит был открыт текущий счет чтобы после окончания деньги упали на текущий счет
Когда депозит закончился то случайно обнаружил что банк списал 5$ за то что я год не пользовался текущим счетом
Про комиссию я предупрежден не был
В поддержке мне сказали что я сам виноват потому что не захожу каждый день на сайт и не читаю новости где было написано про введение комиссии
Не советую связываться с мошенниками из альфа банка
zoawlhxc, добрый вечер. Для возможности разобраться в описанной вами ситуации укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
хотелось бы ответ по этой проблеме увидеть на форуме для всех так как думаю это не единственный случай когда депо подвязано к текущему счету которым долго не пользовались
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mephala
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:33
Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста, если в этом месяце делается переход с Ультры на Платинум Блэк, то 12 транзакций по карте надо осуществить уже в этом месяце или только в следующем?
Ответ на свой вопрос нашел в тарифах "Перше списання плати, що встановлена у п.1 Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування
пакету послуг."
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Flamingo
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:39
mephala написав:
1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет. в простом магазе вы даете карту аллы и получаете 2% которые заходят на бонусную карту экомаркета. в магазе экомаркет даете обе - сначала их бонусную а потом рассчитываетесь аллыной и на бонусную карту экомаркета заходит 4%.
2. это кто как себе решает. я одну себе оформил после з/п вторую хочу себе сделать после аванса.
3. п2п не пробовал но снять налик с экомаксимум и погасить простой максимум будет без комиса. от только не забываем что снятый налик сразу идет под 26% годовых.
1. Я думал эко максимум выступает как и бонусная эко~ 2 в 1. (Типа как восток~сильпо). Всё равно нужно две карты. Ясно.
3. Как же снять и погасить без комиса,если наликом гасить, везде комиссия.
26% когда начинает капать,после 30 дней или 55?
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mihasik
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:46
mephala написав:
1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет. в простом магазе вы даете карту аллы и получаете 2% которые заходят на бонусную карту экомаркета. в магазе экомаркет даете обе - сначала их бонусную а потом рассчитываетесь аллыной и на бонусную карту экомаркета заходит 4%.
2. это кто как себе решает. я одну себе оформил после з/п вторую хочу себе сделать после аванса.
3. п2п не пробовал но снять налик с экомаксимум и погасить простой максимум будет без комиса. от только не забываем что снятый налик сразу идет под 26% годовых.
1. Я сделал ЭКО карту основной в кабинете подяки и хожу с одной и по магазам и в ЭКО и обналичиваю бонусы.
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curiousobro
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