Додано: Вів 17 лип, 2018 17:38

mihasik написав: 1. Я думал эко максимум выступает как и бонусная эко~ 2 в 1. (Типа как восток~сильпо). Всё равно нужно две карты. Ясно.

3. Как же снять и погасить без комиса,если наликом гасить, везде комиссия.

26% когда начинает капать,после 30 дней или 55? 1. Я думал эко максимум выступает как и бонусная эко~ 2 в 1. (Типа как восток~сильпо). Всё равно нужно две карты. Ясно.3. Как же снять и погасить без комиса,если наликом гасить, везде комиссия.26% когда начинает капать,после 30 дней или 55?

1. в кабинете экомаркета можно назначать какая карта основная для бонусов. потому карту аллы можно сделать основной для бонусов и будет вам 2 в 1. для этого на ней и штрих код есть. но мной замечено что проще иметь две карты а то кассиры иногда тупят и не понимают что карта аллы может быть и для бонусов одновременно. да и честно говоря у меня штрих код на алле уже подтерся - не на каждой кассе считывает.3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.