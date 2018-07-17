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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5805580658075808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:01

  mephala написав:3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.

Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
mihasik
 
Повідомлень: 376
З нами з: 26.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:16

  mihasik написав:
  mephala написав:3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.

Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.


Попробуйте пополнить сбер :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 21.07.17
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?

Посередник тут зайвий) Алла дружить з Волею напряму через МАБ.
stryzhko
 
Повідомлень: 383
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:00

  curiousobro написав:
  mihasik написав:
  mephala написав:3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.

Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.


Попробуйте пополнить сбер :)

У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.
mihasik
 
Повідомлень: 376
З нами з: 26.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 5805580658075808
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