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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:01
mephala написав:
3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:16
mihasik написав: mephala написав:
3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
Попробуйте пополнить сбер
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curiousobro
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22
Flamingo написав:И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?
Посередник тут зайвий) Алла дружить з Волею напряму через МАБ.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 20:00
curiousobro написав: mihasik написав: mephala написав:
3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
Попробуйте пополнить сбер
У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.
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mihasik
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