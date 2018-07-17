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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5805580658075808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:01

  mephala написав:3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.

Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:16

  mihasik написав:
  mephala написав:3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.

Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.


Попробуйте пополнить сбер :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?

Посередник тут зайвий) Алла дружить з Волею напряму через МАБ.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:00

  curiousobro написав:
  mihasik написав:
  mephala написав:3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.

Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.


Попробуйте пополнить сбер :)

У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:16

  mihasik написав:
  curiousobro написав:Попробуйте пополнить сбер :)

У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.

И как это помешало вам открыть ощадный?
Или открыть пакет, оформить ощадный в МАБе и закрыть пакет это невозможно осилить?
Или открыть текущий и с него оформить ощадный в МАБе это тоже сверхсложная задача?
Если так все разжевать нужно - так может проще с аллой не работать? Она девушка такая - токо зазевался сразу бабки срубит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:12

  wig написав:
  Flamingo написав:2.В МАБЕ не по всем валютам курсы. К примеру платил сегодня в злотых Оплата прошла по курсу 7.13. Что сравнительно с курсом той же таси 7.6 весьма неплохо.

В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.

Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки.
Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:59

  curiousobro написав:
  mephala написав:1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет.

1. Я сделал ЭКО карту основной в кабинете подяки и хожу с одной и по магазам и в ЭКО и обналичиваю бонусы.


У меня тоже так сделано.
А никто не пробовал подключить Подяку имея на руках одну карту Эко-Максимум?
Мне так кажется, что их поддержка врет, и когда они увидят карту Эко через дней 20 после получения получится тупо создать кабинет по карте Эко...
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:19

  mephala написав:
  mihasik написав:
  curiousobro написав:Попробуйте пополнить сбер :)

У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.

И как это помешало вам открыть ощадный?
Или открыть пакет, оформить ощадный в МАБе и закрыть пакет это невозможно осилить?
Или открыть текущий и с него оформить ощадный в МАБе это тоже сверхсложная задача?
Если так все разжевать нужно - так может проще с аллой не работать? Она девушка такая - токо зазевался сразу бабки срубит.

Зачем эти лишние телодвижения? Процедура эта, каждый месяц нужна.
Текущий, тоже, просто не открывают. А в МАБе вообще ничего нельзя открыть без отделения, имея только максимку.
И вообще,я только спросил, можно ли эковской,пополнять максимку без комиса)
В остальном я уже разобрался,налик алла от меня не получает)
mihasik
 
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