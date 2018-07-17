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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:01
mephala написав:
3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:16
mihasik написав: mephala написав:
3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
Попробуйте пополнить сбер
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:22
Flamingo написав:И второй вопрос - в качестве транзакций платежи через Изю за Волю прокатывает?
Посередник тут зайвий) Алла дружить з Волею напряму через МАБ.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 20:00
curiousobro написав: mihasik написав: mephala написав:
3. вы же вроде давно на форуме. 100 раз переминалось как погасить без мзды имея налик на руках. 26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Это да,но до 5т.грн имея нал.,без участия другого банка, Аллу не пополнить.
Попробуйте пополнить сбер
У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.
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mihasik
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Додано: Вів 17 лип, 2018 23:16
mihasik написав: curiousobro написав:
Попробуйте пополнить сбер
У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.
И как это помешало вам открыть ощадный?
Или открыть пакет, оформить ощадный в МАБе и закрыть пакет это невозможно осилить?
Или открыть текущий и с него оформить ощадный в МАБе это тоже сверхсложная задача?
Если так все разжевать нужно - так может проще с аллой не работать? Она девушка такая - токо зазевался сразу бабки срубит.
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mephala
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Додано: Сер 18 лип, 2018 07:12
wig написав: Flamingo написав:
2.В МАБЕ не по всем валютам курсы. К примеру платил сегодня в злотых Оплата прошла по курсу 7.13. Что сравнительно с курсом той же таси 7.6 весьма неплохо.
В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.
Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки.
Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
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Flamingo
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Додано: Сер 18 лип, 2018 07:59
curiousobro написав: mephala написав:
1. у вас в кабинете экомаркета видно обе карты - и аллы и их бонусную. и пока вы не оформите бонусную карту в экомаркете ниче никуда вам считать не будет.
1. Я сделал ЭКО карту основной в кабинете подяки и хожу с одной и по магазам и в ЭКО и обналичиваю бонусы.
У меня тоже так сделано.
А никто не пробовал подключить Подяку имея на руках одну карту Эко-Максимум?
Мне так кажется, что их поддержка врет, и когда они увидят карту Эко через дней 20 после получения получится тупо создать кабинет по карте Эко...
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Сер 18 лип, 2018 08:19
mephala написав: mihasik написав: curiousobro написав:
Попробуйте пополнить сбер
У меня его нет.
Без пакетов,открывать не хотят.
И как это помешало вам открыть ощадный?
Или открыть пакет, оформить ощадный в МАБе и закрыть пакет это невозможно осилить?
Или открыть текущий и с него оформить ощадный в МАБе это тоже сверхсложная задача?
Если так все разжевать нужно - так может проще с аллой не работать? Она девушка такая - токо зазевался сразу бабки срубит.
Зачем эти лишние телодвижения? Процедура эта, каждый месяц нужна.
Текущий, тоже, просто не открывают. А в МАБе вообще ничего нельзя открыть без отделения, имея только максимку.
И вообще,я только спросил, можно ли эковской,пополнять максимку без комиса)
В остальном я уже разобрался,налик алла от меня не получает)
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mihasik
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:31
mihasik написав:
Зачем эти лишние телодвижения? Процедура эта, каждый месяц нужна.
Текущий, тоже, просто не открывают. А в МАБе вообще ничего нельзя открыть без отделения, имея только максимку.
И вообще,я только спросил, можно ли эковской,пополнять максимку без комиса)
В остальном я уже разобрался,налик алла от меня не получает)
вы собрались выводить деньги с ощадного в ноль? или зачем выполнять телодвижения каждый месяц?
да и текущий счет в банке мне открывали без пакетов. было это правда два года назад но именно с текущего счета я начал общаться с аллой.
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mephala
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:51
Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
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Alfa_Bank
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