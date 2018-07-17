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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5807580858095810>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:56

Оптимальный счёт для покупки недвижимости.

Уважаемые форумчане.
Предлагают приобрести недвижимость,
которая находится в частной собственности Укрсоцбанка.
Для этого необходимым условием является наличие
открытого счёта в Укрсоцбанке либо в Альфе.
Я так понимаю, чтоб с него перебрасывать средства
на счёт продавца, т.е. Укрсоцбанка.
С Укрсоцом никогда дел не имел.
В Альфе имею только "Пакет послуг Комфорт ФГВФО" и
"Кредитна карта World 'Максимум'"
Какой счёт открыть для оптимального (бесплатного или менее затратного)
проведения данной сделки и в каком из этих двух банков?

P.S. Или может для таких операций подойдёт "Комфорт ФГВФО"?
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:03

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??

Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.


И это, по мнению банка, намного безопасней, чем возможность отключать и включать cvv в МАБе?
Я понимаю, что смузисты, беспокоятся только о безопасности банка, но зачем это прикрывать «заботой» о клиентах?

Алла в последнее время напоминает эту картинку.
Из все преимуществ, осталась только внешняя витрина.

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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:12

Re: Альфа-Банк

Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.
x3mal
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:23

  Фантом написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??

Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.


И это, по мнению банка, намного безопасней, чем возможность отключать и включать cvv в МАБе?
Я понимаю, что смузисты, беспокоятся только о безопасности банка, но зачем это прикрывать «заботой» о клиентах?

Алла в последнее время напоминает эту картинку.
Из все преимуществ, осталась только внешняя витрина.

Зображення

Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:25

  mephala написав:
  mihasik написав:Зачем эти лишние телодвижения? Процедура эта, каждый месяц нужна.
Текущий, тоже, просто не открывают. А в МАБе вообще ничего нельзя открыть без отделения, имея только максимку.
И вообще,я только спросил, можно ли эковской,пополнять максимку без комиса)
В остальном я уже разобрался,налик алла от меня не получает)

вы собрались выводить деньги с ощадного в ноль? или зачем выполнять телодвижения каждый месяц?

Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку.
Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался.
Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:33

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:И это, по мнению банка, намного безопасней, чем возможность отключать и включать cvv в МАБе?

Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.

Подождите, подождите! Т.е. получается, что когда человек входит в свой аккаунт в маб, то он что не проходит верификацию, так получается? ну без паспорта же входит. И ведь он может отправлять внешние платежи!!! а отключать cvv всё равно низзя! Как по мне очень странная аргументация со стороны банка :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:41

  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??


  Alfa_Bank написав:Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.


  Alfa_Bank написав:Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.


Ну почему нельзя было сделать, чтобы в отделении по заявлению можно было бы написать завление на подключение в услуге "Дистанционное включение/выключение CVV"?

Те кто ничего не понимает - остается (по мнению банка) в безопасной зоне.

Все были бы в плюсах - те кто, понимают зачем оно надо - получают возможность отключать ее временно.
А так оставили вариант только постоянного отключения.
И это по вашему безопаснее?

К тому же с формулировкой "так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно." можно отключить вообще весь ф-ционал МАБ.
Там же на все идет подтверждение СМС!

Обидно, что вы не понимаете (или делаете вид что не понимаете) о чем речь.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:43

  mihasik написав:Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку.
Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался.
Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)


Начните с текущего счета.
С него можно открыть сбер в МАБ.

И потом закрыть текущий без ожидания 45 дней :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:52

  curiousobro написав:Ну почему нельзя было сделать, чтобы в отделении по заявлению можно было бы написать завление на подключение в услуге "Дистанционное включение/выключение CVV"?


это было бы самое логическое и компромиссное решение - заява не на откл. свв для конкретной карты ... а заява на возможность управлять откл. свв в МАБе -

заява на откл саа по конкретной карте - это вообще глупо .. мне надо открыть возможность опалты без свв на 10 минут .. я должен идти в отделение ради этого?

а заява на возможность управлять откл. свв в МАБе - но это сделать нельзя, т.к. вы знаете криворукость Постернака и ко - они это не смогут тупо сделать - чтоб индливидуально открывать эту возможность.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:05

  curiousobro написав:
  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??


  Alfa_Bank написав:Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.


  Alfa_Bank написав:Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.


Ну почему нельзя было сделать, чтобы в отделении по заявлению можно было бы написать завление на подключение в услуге "Дистанционное включение/выключение CVV"?

Те кто ничего не понимает - остается (по мнению банка) в безопасной зоне.

Все были бы в плюсах - те кто, понимают зачем оно надо - получают возможность отключать ее временно.
А так оставили вариант только постоянного отключения.
И это по вашему безопаснее?

К тому же с формулировкой "так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно." можно отключить вообще весь ф-ционал МАБ.
Там же на все идет подтверждение СМС!

Обидно, что вы не понимаете (или делаете вид что не понимаете) о чем речь.

Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
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