Додано: Сер 18 лип, 2018 09:56

Уважаемые форумчане.

Предлагают приобрести недвижимость,

которая находится в частной собственности Укрсоцбанка.

Для этого необходимым условием является наличие

открытого счёта в Укрсоцбанке либо в Альфе.

Я так понимаю, чтоб с него перебрасывать средства

на счёт продавца, т.е. Укрсоцбанка.

С Укрсоцом никогда дел не имел.

В Альфе имею только "Пакет послуг Комфорт ФГВФО" и

"Кредитна карта World 'Максимум'"

Какой счёт открыть для оптимального (бесплатного или менее затратного)

проведения данной сделки и в каком из этих двух банков?



P.S. Или может для таких операций подойдёт "Комфорт ФГВФО"?

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