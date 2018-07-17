Уважаемые форумчане. Предлагают приобрести недвижимость, которая находится в частной собственности Укрсоцбанка. Для этого необходимым условием является наличие открытого счёта в Укрсоцбанке либо в Альфе. Я так понимаю, чтоб с него перебрасывать средства на счёт продавца, т.е. Укрсоцбанка. С Укрсоцом никогда дел не имел. В Альфе имею только "Пакет послуг Комфорт ФГВФО" и "Кредитна карта World 'Максимум'" Какой счёт открыть для оптимального (бесплатного или менее затратного) проведения данной сделки и в каком из этих двух банков?
P.S. Или может для таких операций подойдёт "Комфорт ФГВФО"?
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Annet_ написав: Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
И это, по мнению банка, намного безопасней, чем возможность отключать и включать cvv в МАБе? Я понимаю, что смузисты, беспокоятся только о безопасности банка, но зачем это прикрывать «заботой» о клиентах?
Алла в последнее время напоминает эту картинку. Из все преимуществ, осталась только внешняя витрина.
Annet_ написав: Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
И это, по мнению банка, намного безопасней, чем возможность отключать и включать cvv в МАБе? Я понимаю, что смузисты, беспокоятся только о безопасности банка, но зачем это прикрывать «заботой» о клиентах?
Алла в последнее время напоминает эту картинку. Из все преимуществ, осталась только внешняя витрина.
Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.
mihasik написав:Зачем эти лишние телодвижения? Процедура эта, каждый месяц нужна. Текущий, тоже, просто не открывают. А в МАБе вообще ничего нельзя открыть без отделения, имея только максимку. И вообще,я только спросил, можно ли эковской,пополнять максимку без комиса) В остальном я уже разобрался,налик алла от меня не получает)
вы собрались выводить деньги с ощадного в ноль? или зачем выполнять телодвижения каждый месяц?
Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку. Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался. Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)
Фантом написав:И это, по мнению банка, намного безопасней, чем возможность отключать и включать cvv в МАБе?
Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.
Подождите, подождите! Т.е. получается, что когда человек входит в свой аккаунт в маб, то он что не проходит верификацию, так получается? ну без паспорта же входит. И ведь он может отправлять внешние платежи!!! а отключать cvv всё равно низзя! Как по мне очень странная аргументация со стороны банка
Annet_ написав: Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Alfa_Bank написав:Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
Alfa_Bank написав:Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.
Ну почему нельзя было сделать, чтобы в отделении по заявлению можно было бы написать завление на подключение в услуге "Дистанционное включение/выключение CVV"?
Те кто ничего не понимает - остается (по мнению банка) в безопасной зоне.
Все были бы в плюсах - те кто, понимают зачем оно надо - получают возможность отключать ее временно. А так оставили вариант только постоянного отключения. И это по вашему безопаснее?
К тому же с формулировкой "так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно." можно отключить вообще весь ф-ционал МАБ. Там же на все идет подтверждение СМС!
Обидно, что вы не понимаете (или делаете вид что не понимаете) о чем речь.
mihasik написав:Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку. Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался. Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)
Начните с текущего счета. С него можно открыть сбер в МАБ.
Annet_ написав: Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Alfa_Bank написав:Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
Alfa_Bank написав:Фантом, добрый день. Конечно, безопаснее, так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно. Если клиент готов взять на себя риски выполнения операций на сайтах без введения СVV - кода, то мы не считаем необходимым ему это запретить, и клиент может обратиться в отделение для написания соответствующего заявления.
Ну почему нельзя было сделать, чтобы в отделении по заявлению можно было бы написать завление на подключение в услуге "Дистанционное включение/выключение CVV"?
Те кто ничего не понимает - остается (по мнению банка) в безопасной зоне.
Все были бы в плюсах - те кто, понимают зачем оно надо - получают возможность отключать ее временно. А так оставили вариант только постоянного отключения. И это по вашему безопаснее?
К тому же с формулировкой "так как при обращении в отделение клиента идентифицируют по паспорту, что нельзя сделать дистанционно." можно отключить вообще весь ф-ционал МАБ. Там же на все идет подтверждение СМС!
Обидно, что вы не понимаете (или делаете вид что не понимаете) о чем речь.
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого. В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.