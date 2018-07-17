curiousobro написав:
Начните с текущего счета.
С него можно открыть сбер в МАБ.
И потом закрыть текущий без ожидания 45 дней
Так текущий в МАБе не открывает. А в отделении тоже не открывают без пакета. Может в другое отделение наведаюсь.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
Так текущий в МАБе не открывает. А в отделении тоже не открывают без пакета. Может в другое отделение наведаюсь.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:27
В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка.
Ну ок тады.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:54
что у вас есть основания мы это не ставим под сомнение.
но можно узнать как именно происходит сей процесс мошенничества?
мошенники заходят в МАБ или звонят на гарячку что бы отключить свв и потом воруют деньги?
или клиенты сами отключают проверку свв а потом не включают назад и по номеру карты у них все воруют?
кто прокалывается? алла с идентификацией клиента при отключении или сам клиент тупит?
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