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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
curiousobro написав: mihasik написав:
Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку.
Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался.
Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)
Начните с текущего счета.
С него можно открыть сбер в МАБ.
И потом закрыть текущий без ожидания 45 дней
Так текущий в МАБе не открывает. А в отделении тоже не открывают без пакета. Может в другое отделение наведаюсь.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:27
Alfa_Bank написав:
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка
.
Ну ок тады.
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curiousobro
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Сер 18 лип, 2018 06:21
cdj2
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