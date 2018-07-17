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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5807580858095810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку.
Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался.
Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)


Начните с текущего счета.
С него можно открыть сбер в МАБ.

И потом закрыть текущий без ожидания 45 дней :)

Так текущий в МАБе не открывает. А в отделении тоже не открывают без пакета. Может в другое отделение наведаюсь.
mihasik
 
Повідомлень: 379
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Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:27

  Alfa_Bank написав:Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.

В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка.
Ну ок тады.
curiousobro
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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  #<1 ... 5807580858095810
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