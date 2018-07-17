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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5808580958105811>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку.
Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался.
Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)


Начните с текущего счета.
С него можно открыть сбер в МАБ.

И потом закрыть текущий без ожидания 45 дней :)

Так текущий в МАБе не открывает. А в отделении тоже не открывают без пакета. Может в другое отделение наведаюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:27

  Alfa_Bank написав:Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.

В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка.
Ну ок тады.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:54

  Alfa_Bank написав:Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.

что у вас есть основания мы это не ставим под сомнение.
но можно узнать как именно происходит сей процесс мошенничества?
мошенники заходят в МАБ или звонят на гарячку что бы отключить свв и потом воруют деньги?
или клиенты сами отключают проверку свв а потом не включают назад и по номеру карты у них все воруют?
кто прокалывается? алла с идентификацией клиента при отключении или сам клиент тупит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:55

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.

В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка.
Ну ок тады.

curiousobro, сейчас это вынужденная мера. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но обещать ничего не могу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:55

  mihasik написав:Может в другое отделение наведаюсь.

попросите офпреда разъяснить открывают ли текущий/ощадный без открытия пакетов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:решение принято в связи с ростом мошенничества

да да..конечно :roll: и " в связи с большим количеством сбойных операций и жалобами клиентов " :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:58

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.

что у вас есть основания мы это не ставим под сомнение.
но можно узнать как именно происходит сей процесс мошенничества?
мошенники заходят в МАБ или звонят на гарячку что бы отключить свв и потом воруют деньги?
или клиенты сами отключают проверку свв а потом не включают назад и по номеру карты у них все воруют?
кто прокалывается? алла с идентификацией клиента при отключении или сам клиент тупит?

mephala, добрый день. Эти процессы не разглашаются.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:22

  mephala написав:
  mihasik написав:Может в другое отделение наведаюсь.

попросите офпреда разъяснить открывают ли текущий/ощадный без открытия пакетов.

Поточний під депо відкривають без пакетних карт.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:24

  -VICTOR- написав:
  Alfa_Bank написав:решение принято в связи с ростом мошенничества

да да..конечно :roll: и " в связи с большим количеством сбойных операций и жалобами клиентов " :wink:

ИМХО единственный вариант - что кто-то слил базу номеров кредиток с датами.
Тогда вопрос автоматизации списаний - дело техники.
Тогда проверка СВВ действительно спасает.

В любом случае - будем пользоватся картами других банков на тех ресурсах, где Альфа фейлится.
Другой вопрос - это может понравится и для других сайтов :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:25

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.

В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка.
Ну ок тады.

curiousobro, сейчас это вынужденная мера. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но обещать ничего не могу.

Вы знаете, лично вас мы сильно уважаем, но то что вы пишите про причины невозможности отключения сививи - бред сивой кобылы. Так и передайте своему руководству, чтобы оно вас не подставляло.
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