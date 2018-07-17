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Альфа-Банк
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
curiousobro написав: mihasik написав:
Изначально,когда открывал карту, хотел кидать деньги на сбер,потом со сбера гасить кредитку.
Мне сказали,карту мы открываем,а для сбера нужны пакеты. Условия пакетов я почитал и отказался.
Вы предлагаете открыть сбер+пакет, потом сразу закрыть пакет,а сбер.остается?)
Начните с текущего счета.
С него можно открыть сбер в МАБ.
И потом закрыть текущий без ожидания 45 дней
Так текущий в МАБе не открывает. А в отделении тоже не открывают без пакета. Может в другое отделение наведаюсь.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:27
Alfa_Bank написав:
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка
.
Ну ок тады.
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curiousobro
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:54
Alfa_Bank написав:
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
что у вас есть основания мы это не ставим под сомнение.
но можно узнать как именно происходит сей процесс мошенничества?
мошенники заходят в МАБ или звонят на гарячку что бы отключить свв и потом воруют деньги?
или клиенты сами отключают проверку свв а потом не включают назад и по номеру карты у них все воруют?
кто прокалывается? алла с идентификацией клиента при отключении или сам клиент тупит?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:55
curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка
.
Ну ок тады.
curiousobro, сейчас это вынужденная мера. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но обещать ничего не могу.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:55
mihasik написав:
Может в другое отделение наведаюсь.
попросите офпреда разъяснить открывают ли текущий/ощадный без открытия пакетов.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56
Alfa_Bank написав:
решение принято в связи с ростом мошенничества
да да..конечно
и " в связи с большим количеством сбойных операций и жалобами клиентов "
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:58
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
что у вас есть основания мы это не ставим под сомнение.
но можно узнать как именно происходит сей процесс мошенничества?
мошенники заходят в МАБ или звонят на гарячку что бы отключить свв и потом воруют деньги?
или клиенты сами отключают проверку свв а потом не включают назад и по номеру карты у них все воруют?
кто прокалывается? алла с идентификацией клиента при отключении или сам клиент тупит?
mephala, добрый день. Эти процессы не разглашаются.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:22
mephala написав: mihasik написав:
Может в другое отделение наведаюсь.
попросите офпреда разъяснить открывают ли текущий/ощадный без открытия пакетов.
Поточний під депо відкривають без пакетних карт.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:24
-VICTOR- написав: Alfa_Bank написав:
решение принято в связи с ростом мошенничества
да да..конечно
и " в связи с большим количеством сбойных операций и жалобами клиентов "
ИМХО единственный вариант - что кто-то слил базу номеров кредиток с датами.
Тогда вопрос автоматизации списаний - дело техники.
Тогда проверка СВВ действительно спасает.
В любом случае - будем пользоватся картами других банков на тех ресурсах, где Альфа фейлится.
Другой вопрос - это может понравится и для других сайтов
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:25
Alfa_Bank написав: curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Кассандра, curiousobro, повторюсь: решение принято в связи с ростом мошенничества и у нас есть основания для этого.
В данном случае внешние платежи и весь функционал МАБ к этому не имеют никакого отношения.
В данной случае вы просто вынуждаете людей избегать карт Альфабанка
.
Ну ок тады.
curiousobro, сейчас это вынужденная мера. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но обещать ничего не могу.
Вы знаете, лично вас мы сильно уважаем, но то что вы пишите про причины невозможности отключения сививи - бред сивой кобылы. Так и передайте своему руководству, чтобы оно вас не подставляло.
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Сер 18 лип, 2018 06:21
cdj2
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