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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:29
curiousobro написав:
ИМХО единственный вариант - что кто-то слил базу номеров кредиток с датами.
Тогда вопрос автоматизации списаний - дело техники.
Тогда проверка СВВ действительно спасает.
Бред. Скомпроментированные карты перевыпускаются
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
Ув. Alfa_Bank. Либо у Вас неточная информация либо отделение + гл не владеют ситуацией. Было написано заявление на бессрочное отключение свв, но заявка не выполнена. На ГЛ подтвердили, что такое невозможно в связи с ...
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Сер 18 лип, 2018 06:21
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