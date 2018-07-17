RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5808580958105811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:29

  curiousobro написав:ИМХО единственный вариант - что кто-то слил базу номеров кредиток с датами.
Тогда вопрос автоматизации списаний - дело техники.
Тогда проверка СВВ действительно спасает.

Бред. Скомпроментированные карты перевыпускаются
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 303
З нами з: 22.01.18
Подякував: 205 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??

Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.

Ув. Alfa_Bank. Либо у Вас неточная информация либо отделение + гл не владеют ситуацией. Было написано заявление на бессрочное отключение свв, но заявка не выполнена. На ГЛ подтвердили, что такое невозможно в связи с ...
ВАМ
 
Повідомлень: 140
З нами з: 24.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5808580958105811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik, wig, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1022, 1023, 1024
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10236 1487150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 13:01
Квесторе_поверніться
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 954, 955, 956
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9554 1844112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 11:36
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 586, 587, 588
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5870 1393770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 06:21
cdj2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3318)
18.07.2018 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.