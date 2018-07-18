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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5808580958105811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:29

  curiousobro написав:ИМХО единственный вариант - что кто-то слил базу номеров кредиток с датами.
Тогда вопрос автоматизации списаний - дело техники.
Тогда проверка СВВ действительно спасает.

Бред. Скомпроментированные карты перевыпускаются
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??

Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.

Ув. Alfa_Bank. Либо у Вас неточная информация либо отделение + гл не владеют ситуацией. Было написано заявление на бессрочное отключение свв, но заявка не выполнена. На ГЛ подтвердили, что такое невозможно в связи с ...
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:44

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите пожалуйста, при переводе из привата с гривневой интернет карты по реквизитам на свой Сберегательный в Альфу, в поле ЕГРПОУ получателя указывать свой ИНН или банка? МФО банка получателя указал, а в ЕГРПОУ получателя вбил свой ИНН, теперь волнуюсь, не перепутал ли чего. Вроде с текущего 2600 раньше так же переводил...
Заранее спасибо.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:48

  adamsmittttt написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, при переводе из привата с гривневой интернет карты по реквизитам на свой Сберегательный в Альфу, в поле ЕГРПОУ получателя указывать свой ИНН или банка? МФО банка получателя указал, а в ЕГРПОУ получателя вбил свой ИНН, теперь волнуюсь, не перепутал ли чего. Вроде с текущего 2600 раньше так же переводил...
Заранее спасибо.

Вроді все правильно.
Тільки для чого комісію платити.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

Початківець:)
Гроші вже були на інтернет картці. Як перевести дешевше ніж за 3грн з неї з бегемоту не знаю. Чи ви не за цю комісію і я влетів на ще щось?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04

  adamsmittttt написав:Початківець:)
Гроші вже були на інтернет картці. Як перевести дешевше ніж за 3грн з неї з бегемоту не знаю. Чи ви не за цю комісію і я влетів на ще щось?

З інтернет картки комісія буде 1%. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:06

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  adamsmittttt написав:Початківець:)
Гроші вже були на інтернет картці. Як перевести дешевше ніж за 3грн з неї з бегемоту не знаю. Чи ви не за цю комісію і я влетів на ще щось?

З інтернет картки комісія буде 1%. Ні?
Начебто лише 3грн
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:28

  ВАМ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??

Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.

Ув. Alfa_Bank. Либо у Вас неточная информация либо отделение + гл не владеют ситуацией. Было написано заявление на бессрочное отключение свв, но заявка не выполнена. На ГЛ подтвердили, что такое невозможно в связи с ...

ВАМ, добрый день. Укажите детали в ЛС.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:35

  Stringer написав:Вы знаете, лично вас мы сильно уважаем, но то что вы пишите про причины невозможности отключения сививи - бред сивой кобылы. Так и передайте своему руководству, чтобы оно вас не подставляло.

Stringer, добрый день. О причинах невозможности речь в моих ответах не идет. На данном этапе менеджмент банка принял такое решение в связи с ростом мошенничества и я вполне владею информацией, чтобы отвечать от своего имени, а не от имени руководства.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:13

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:так и шо, в итоге весь этот новый кешбек можно только через мобильное приложение видеть и использовать?

Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке https://cashuclub.com.ua/.

здравствуйте! спасибо за ответ, а я как раз прочла, и нашла информацию только за Альфа Mobile...
Будет ли добавлена в будущем возможность пользоваться кешбеком через обычный web-UI MyAlfa?

Arien, добрый день. Нет, такая возможность пока не рассматривается.
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