Annet_ написав: Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
Ув. Alfa_Bank. Либо у Вас неточная информация либо отделение + гл не владеют ситуацией. Было написано заявление на бессрочное отключение свв, но заявка не выполнена. На ГЛ подтвердили, что такое невозможно в связи с ...
Коллеги, подскажите пожалуйста, при переводе из привата с гривневой интернет карты по реквизитам на свой Сберегательный в Альфу, в поле ЕГРПОУ получателя указывать свой ИНН или банка? МФО банка получателя указал, а в ЕГРПОУ получателя вбил свой ИНН, теперь волнуюсь, не перепутал ли чего. Вроде с текущего 2600 раньше так же переводил... Заранее спасибо.
adamsmittttt написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, при переводе из привата с гривневой интернет карты по реквизитам на свой Сберегательный в Альфу, в поле ЕГРПОУ получателя указывать свой ИНН или банка? МФО банка получателя указал, а в ЕГРПОУ получателя вбил свой ИНН, теперь волнуюсь, не перепутал ли чего. Вроде с текущего 2600 раньше так же переводил... Заранее спасибо.
Вроді все правильно. Тільки для чого комісію платити.
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Annet_ написав: Спасибо за ответ, но я использую более, чем легальный ресурс - сайт австрийских жд дорог! И там, для проведения платежа необходимо отключить CVV, иначе не проходит платеж. Скажите, можно этот CVV отключить (как написали выше - навсегда в отделении) или как мне поступить??
Annet_, доброе утро. Да, можете обратиться в отделение для написания заявления на отключение CVV.
Ув. Alfa_Bank. Либо у Вас неточная информация либо отделение + гл не владеют ситуацией. Было написано заявление на бессрочное отключение свв, но заявка не выполнена. На ГЛ подтвердили, что такое невозможно в связи с ...
Stringer написав:Вы знаете, лично вас мы сильно уважаем, но то что вы пишите про причины невозможности отключения сививи - бред сивой кобылы. Так и передайте своему руководству, чтобы оно вас не подставляло.
Stringer, добрый день. О причинах невозможности речь в моих ответах не идет. На данном этапе менеджмент банка принял такое решение в связи с ростом мошенничества и я вполне владею информацией, чтобы отвечать от своего имени, а не от имени руководства.