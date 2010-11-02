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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:28
Приват поставив дату валютування наступним днем, хоча гроші отримав трохи пізніше дванадцятої години. Отже ж... І поміняти її не можна було ніяк... Тобто лише завтра на Ощадному гроші в Альфі будуть. Сумно.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42
Chuprynka написав:
Чи є якісь ліміти на зняття готівки в пакеті Ультра? Як я зрозумів, то через ПОС-термінал у касі Банку до 500 000 (п’ятьсот тисяч гривень 00 копійок) на одну операцію у гривні, для операцій у доларах та евро – без обмежень.
Тобто за день більше 500 тис. грн зняти неможливо?
Дякую.
Chuprynka, доброго дня. Зняття суми від до 500 000 грн. можливе по номеру рахунку в офф-лайн режимі (протягом часу). При знятті депозитів, надходжень від ФГВФЛ - без ліміту. Зняття надходжень з нецільовим походженням (тобто все крім депозитів, виплат від ФГВФЛ) проходять додаткову перевірку і узгодження Фінансового моніторингу.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58
curiousobro написав: mephala написав:
26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.
Уважаемая Альфабанк.
А можно ли уточнить это момент когда начинает считатся комиссия на снятые наличные - со дня операции или со дня распределения по счету?
Не то, чтобы мне оно нужно, но для общей картины продукта было бы полезно знать.
Заранее спасибо.
curiousobro, со дня распределения.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17
в связи с ростом мошенничества
Подруге в субботу звонили с "СБ альфабанка" в связи с "несанкционированным снятием денег с карты". Благодаря вовремя разрядившемуся телефону
не был назван логин в процессе смены пароля к МАБ
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:25
Alfa_Bank написав:
Arien, добрый день. Нет, такая возможность пока не рассматривается.
Добрый ) и очень жаль
примите пожелание, пожалуйста, на будущее.
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Arien
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:31
Alfa_Bank Ничего не было передано. Альфа Банк бездействует. У человека выманили деньги с этого телефона.
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antonin_yaroslav
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:36
x3mal написав:
Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.
x3mal, комиссия за Пакет услуг была списана правомерно согласно тарифам карты. В первый раз в виде исключения я пошла вам навстречу и компенсировала сумму комиссии, также дала рекомендации по закрытию счета. Вы счет не закрыли, условия для бесплатного пользования Пакетом не выполнили и, соответственно, была списана комиссия. Повторная компенсация не предусмотрена. В чем суть вашей претензии к банку?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:41
Arien написав: Alfa_Bank написав:
Arien, добрый день. Нет, такая возможность пока не рассматривается.
Добрый ) и очень жаль
примите пожелание, пожалуйста, на будущее.
Arien, ок.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:51
antonin_yaroslav написав:Alfa_Bank
Ничего не было передано. Альфа Банк бездействует. У человека выманили деньги с этого телефона.
antonin_yaroslav, добрый вечер. Уточните суть претензии.
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