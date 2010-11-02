RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5809581058115812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:28

Re: Альфа-Банк

Приват поставив дату валютування наступним днем, хоча гроші отримав трохи пізніше дванадцятої години. Отже ж... І поміняти її не можна було ніяк... Тобто лише завтра на Ощадному гроші в Альфі будуть. Сумно.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 953
З нами з: 27.03.15
Подякував: 778 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42

  Chuprynka написав:Чи є якісь ліміти на зняття готівки в пакеті Ультра? Як я зрозумів, то через ПОС-термінал у касі Банку до 500 000 (п’ятьсот тисяч гривень 00 копійок) на одну операцію у гривні, для операцій у доларах та евро – без обмежень.
Тобто за день більше 500 тис. грн зняти неможливо?
Дякую.

Chuprynka, доброго дня. Зняття суми від до 500 000 грн. можливе по номеру рахунку в офф-лайн режимі (протягом часу). При знятті депозитів, надходжень від ФГВФЛ - без ліміту. Зняття надходжень з нецільовим походженням (тобто все крім депозитів, виплат від ФГВФЛ) проходять додаткову перевірку і узгодження Фінансового моніторингу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58

  curiousobro написав:
  mephala написав:26% начинает капать сразу. от только не уточню с дня выполнения операции или распределения по счету.


Уважаемая Альфабанк.
А можно ли уточнить это момент когда начинает считатся комиссия на снятые наличные - со дня операции или со дня распределения по счету?

Не то, чтобы мне оно нужно, но для общей картины продукта было бы полезно знать.

Заранее спасибо.

curiousobro, со дня распределения.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17

в связи с ростом мошенничества

Подруге в субботу звонили с "СБ альфабанка" в связи с "несанкционированным снятием денег с карты". Благодаря вовремя разрядившемуся телефону :idea: не был назван логин в процессе смены пароля к МАБ
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 18.09.13
Подякував: 290 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:25

  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Нет, такая возможность пока не рассматривается.


Добрый ) и очень жаль :( примите пожелание, пожалуйста, на будущее.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 09.09.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:31

Неправда

Alfa_Bank Ничего не было передано. Альфа Банк бездействует. У человека выманили деньги с этого телефона.
antonin_yaroslav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:36

  x3mal написав:Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.

x3mal, комиссия за Пакет услуг была списана правомерно согласно тарифам карты. В первый раз в виде исключения я пошла вам навстречу и компенсировала сумму комиссии, также дала рекомендации по закрытию счета. Вы счет не закрыли, условия для бесплатного пользования Пакетом не выполнили и, соответственно, была списана комиссия. Повторная компенсация не предусмотрена. В чем суть вашей претензии к банку?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:41

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Нет, такая возможность пока не рассматривается.


Добрый ) и очень жаль :( примите пожелание, пожалуйста, на будущее.

Arien, ок.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:51

  antonin_yaroslav написав:Alfa_Bank Ничего не было передано. Альфа Банк бездействует. У человека выманили деньги с этого телефона.

antonin_yaroslav, добрый вечер. Уточните суть претензии.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5809581058115812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, BBC, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 360, 361, 362
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3615 495828
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 16:42
guntherhouse777
Идея Банк 1 ... 1526, 1527, 1528
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15270 2169491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 14:59
Bambula
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 954, 955, 956
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9556 1844216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 14:02
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.