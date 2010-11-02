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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:29
прийшла реклама від банку -
"
Альфа проводить День Вкладника - 23-24 липня
дарує бонус +0.5% до депозиту (правда від 50К гривень)
"
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 лип, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:35
Re: Альфа-Банк
Почему не всем рассылают? Я как раз подумываю...
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:36
Реклама прийшла у вайбер від аккаунту AlfaBank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:59
В € & $?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:03
прошу пардону, поправив ориг. пост
+50грн !
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