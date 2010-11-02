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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5810581158125813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:29

прийшла реклама від банку -
"
Альфа проводить День Вкладника - 23-24 липня

дарує бонус +0.5% до депозиту (правда від 50К гривень)
"

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Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 лип, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:35

Re: Альфа-Банк

Почему не всем рассылают? Я как раз подумываю...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:36

Реклама прийшла у вайбер від аккаунту AlfaBank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2444
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:59

  greenozon написав:прийшла реклама від банку -
"
Альфа проводить День Вкладника - 23-24 липня

дарує бонус +0.5% до депозиту (правда від 50К)
"

:!:
В € & $?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:03

прошу пардону, поправив ориг. пост
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:15

Гривня малоцікава
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 00:18

Re: Альфа-Банк

Як може так бути, що заборгованість на поточну дату + заборгованість по розстрочці значно більше ліміту по кредитці "Максимум"?
Адже, за логікою, максимальна сума заборгованісті на поточну дату це ліміт мінус розстрочка. А також ще мінус, якщо є, доступні кошти та витрати у новому грейсі.

Крім того, як може заборгованість на поточну дату збільшуватись після розрахункової дати? Тільки ж зменшуватись якщо поповнюєш картку? Взагалі, таке враження, що поповнення не зменшує цю заборгованість, а збільшує, певно щось зламалось...
l-m
 
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