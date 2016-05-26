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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:29
прийшла реклама від банку -
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Альфа проводить День Вкладника - 23-24 липня
дарує бонус +0.5% до депозиту (правда від 50К гривень)
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Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 лип, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:35
Re: Альфа-Банк
Почему не всем рассылают? Я как раз подумываю...
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:36
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+50грн !
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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:59
В € & $?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:03
прошу пардону, поправив ориг. пост
+50грн !
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Додано: Чет 19 лип, 2018 00:18
Re: Альфа-Банк
Як може так бути, що заборгованість на поточну дату + заборгованість по розстрочці значно більше ліміту по кредитці "Максимум"?
Адже, за логікою, максимальна сума заборгованісті на поточну дату це ліміт мінус розстрочка. А також ще мінус, якщо є, доступні кошти та витрати у новому грейсі.
Крім того, як може заборгованість на поточну дату збільшуватись після розрахункової дати? Тільки ж зменшуватись якщо поповнюєш картку? Взагалі, таке враження, що поповнення не зменшує цю заборгованість, а збільшує, певно щось зламалось...
Додано: Чет 19 лип, 2018 06:37
В МАБ (сверху вниз):
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - ХХХХ грн. У меня там то, что я должен до 30го числа погасить по рассрочкам.
Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - ХХХХ грн. Это то, что еще осталось по рассрочкам (будет гаситься, начиная со следующего месяца).
Загальний баланс - ХХХХ грн - это сумма первой и второй строчек. Это то, что Вы всего должны банку. Эта сумма меньше или равна Вашему кредитному лимиту.
Все.
Збільшуватись/зменшуватись может "Загальний баланс" после каждой расходной/приходной операции. Что касается верхней строчки - как я понимаю, она может вырасти на сумму начисленных процентов/комиссий.
Все просто
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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