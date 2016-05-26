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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5811581258135814>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:29

прийшла реклама від банку -
"
Альфа проводить День Вкладника - 23-24 липня

дарує бонус +0.5% до депозиту (правда від 50К гривень)
"

:!:
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 лип, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:35

Re: Альфа-Банк

Почему не всем рассылают? Я как раз подумываю...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:36

Реклама прийшла у вайбер від аккаунту AlfaBank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:59

  greenozon написав:прийшла реклама від банку -
"
Альфа проводить День Вкладника - 23-24 липня

дарує бонус +0.5% до депозиту (правда від 50К)
"

:!:
В € & $?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:03

прошу пардону, поправив ориг. пост
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:15

Гривня малоцікава
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 00:18

Re: Альфа-Банк

Як може так бути, що заборгованість на поточну дату + заборгованість по розстрочці значно більше ліміту по кредитці "Максимум"?
Адже, за логікою, максимальна сума заборгованісті на поточну дату це ліміт мінус розстрочка. А також ще мінус, якщо є, доступні кошти та витрати у новому грейсі.

Крім того, як може заборгованість на поточну дату збільшуватись після розрахункової дати? Тільки ж зменшуватись якщо поповнюєш картку? Взагалі, таке враження, що поповнення не зменшує цю заборгованість, а збільшує, певно щось зламалось...
l-m
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 06:37

  l-m написав:Як може так бути, що заборгованість на поточну дату + заборгованість по розстрочці значно більше ліміту по кредитці "Максимум"?
Адже, за логікою, максимальна сума заборгованісті на поточну дату це ліміт мінус розстрочка. А також ще мінус, якщо є, доступні кошти та витрати у новому грейсі.

Крім того, як може заборгованість на поточну дату збільшуватись після розрахункової дати? Тільки ж зменшуватись якщо поповнюєш картку? Взагалі, таке враження, що поповнення не зменшує цю заборгованість, а збільшує, певно щось зламалось...


В МАБ (сверху вниз):

Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - ХХХХ грн. У меня там то, что я должен до 30го числа погасить по рассрочкам.

Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - ХХХХ грн. Это то, что еще осталось по рассрочкам (будет гаситься, начиная со следующего месяца).

Загальний баланс - ХХХХ грн - это сумма первой и второй строчек. Это то, что Вы всего должны банку. Эта сумма меньше или равна Вашему кредитному лимиту.

Все.

Збільшуватись/зменшуватись может "Загальний баланс" после каждой расходной/приходной операции. Что касается верхней строчки - как я понимаю, она может вырасти на сумму начисленных процентов/комиссий.

Все просто :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:49

Re: Альфа-Банк

В вайбер пришло сообщение с ссылкой на актуальные ставки.
Уважаемый представитель. Как мне получить ставку 5% на 18 месяцев в долларах?

https://alfabank.ua/private-persons/deposits
Зображення



В МАБе максимальная ставка 4,5%.
Зображення

П.С. И чтоб два раза не вставать. У вас по ссылке, калькулятор поломался. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:37

  Chuprynka написав:
  Alfa_Bank написав:
  Chuprynka написав:Чи є якісь ліміти на зняття готівки в пакеті Ультра? Як я зрозумів, то через ПОС-термінал у касі Банку до 500 000 (п’ятьсот тисяч гривень 00 копійок) на одну операцію у гривні, для операцій у доларах та евро – без обмежень.
Тобто за день більше 500 тис. грн зняти неможливо?
Дякую.

Chuprynka, доброго дня. Зняття суми від до 500 000 грн. можливе по номеру рахунку в офф-лайн режимі (протягом часу). При знятті депозитів, надходжень від ФГВФЛ - без ліміту. Зняття надходжень з нецільовим походженням (тобто все крім депозитів, виплат від ФГВФЛ) проходять додаткову перевірку і узгодження Фінансового моніторингу.


Я нічого не зрозумів. Який ліміт на зняття коштів отриманих від погашення ОВДП за 1 день? Напишіть мах суму, яку можна зняття за день :?: :?: :?:

Chuprynka, доброго ранку. Зняття суми від до 500 000 грн. можливе по номеру рахунку в офф-лайн режимі (протягом часу). Але так як зняття надходжень з нецільовим походженням (тобто все крім депозитів, виплат від ФГВФЛ) проходять додаткову перевірку і узгодження Фінансового моніторингу, то тільки після вказаної додаткової перевірки вам може бути надана запитувана вами інформація. Всі деталі можете вточнити у відділенні банку.
Alfa_Bank
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