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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5811581258135814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:00

Я Вам дав чітке питання, а Ви мені той самий бред відписали. Ваша гаряча лінія нічого не знає. У відділенні дають різну інформацію. Я так зрозумів Ви не хочете, щоб я користувався послуга Вашого банку :evil: :evil: :evil:
Жах я не банк :(.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03

Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:
Chuprynka
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Повідомлень: 275
З нами з: 23.01.09
Подякував: 37 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:11

  Chuprynka написав:Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:

Вам тричі відповіли. Немає. Але якщо сума підпадає під фінмоніторинг 150 кгрн, то її можуть до тижня з'ясовувати походження й мету використання з обоа'язковимм повідомленням фінмоніторингу держави.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:40

  Chuprynka написав:Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:

Chuprynka, відповідь надана.
Alfa_Bank
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