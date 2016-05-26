Я Вам дав чітке питання, а Ви мені той самий бред відписали. Ваша гаряча лінія нічого не знає. У відділенні дають різну інформацію. Я так зрозумів Ви не хочете, щоб я користувався послуга Вашого банку
Жах я не банк .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:00
Я Вам дав чітке питання, а Ви мені той самий бред відписали. Ваша гаряча лінія нічого не знає. У відділенні дають різну інформацію. Я так зрозумів Ви не хочете, щоб я користувався послуга Вашого банку
Жах я не банк .
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03
Альфабанк питаю 3 раз . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:11
Вам тричі відповіли. Немає. Але якщо сума підпадає під фінмоніторинг 150 кгрн, то її можуть до тижня з'ясовувати походження й мету використання з обоа'язковимм повідомленням фінмоніторингу держави.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:40
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