Я Вам дав чітке питання, а Ви мені той самий бред відписали. Ваша гаряча лінія нічого не знає. У відділенні дають різну інформацію. Я так зрозумів Ви не хочете, щоб я користувався послуга Вашого банку Жах я не банк .
l-m написав:Як може так бути, що заборгованість на поточну дату + заборгованість по розстрочці значно більше ліміту по кредитці "Максимум"? Адже, за логікою, максимальна сума заборгованісті на поточну дату це ліміт мінус розстрочка. А також ще мінус, якщо є, доступні кошти та витрати у новому грейсі.
Крім того, як може заборгованість на поточну дату збільшуватись після розрахункової дати? Тільки ж зменшуватись якщо поповнюєш картку? Взагалі, таке враження, що поповнення не зменшує цю заборгованість, а збільшує, певно щось зламалось...
В МАБ (сверху вниз):
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - ХХХХ грн. У меня там то, что я должен до 30го числа погасить по рассрочкам.
Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - ХХХХ грн. Это то, что еще осталось по рассрочкам (будет гаситься, начиная со следующего месяца).
Загальний баланс - ХХХХ грн - это сумма первой и второй строчек. Это то, что Вы всего должны банку. Эта сумма меньше или равна Вашему кредитному лимиту.
Все.
Збільшуватись/зменшуватись может "Загальний баланс" после каждой расходной/приходной операции. Что касается верхней строчки - как я понимаю, она может вырасти на сумму начисленных процентов/комиссий.
Все просто
У мене весь час все було як ви описали, але тепер Альфа дурканула та зараз у мене "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" +" Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" більше ніж "Загальний баланс" на 43%. Тобто за якісь покупки з мене хочуть здерти гроші по два рази