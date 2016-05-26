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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:00

Я Вам дав чітке питання, а Ви мені той самий бред відписали. Ваша гаряча лінія нічого не знає. У відділенні дають різну інформацію. Я так зрозумів Ви не хочете, щоб я користувався послуга Вашого банку :evil: :evil: :evil:
Жах я не банк :(.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03

Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:11

  Chuprynka написав:Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:

Вам тричі відповіли. Немає. Але якщо сума підпадає під фінмоніторинг 150 кгрн, то її можуть до тижня з'ясовувати походження й мету використання з обоа'язковимм повідомленням фінмоніторингу держави.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:40

  Chuprynka написав:Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:

Chuprynka, відповідь надана.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:53

  Искатель написав:
  l-m написав:Як може так бути, що заборгованість на поточну дату + заборгованість по розстрочці значно більше ліміту по кредитці "Максимум"?
Адже, за логікою, максимальна сума заборгованісті на поточну дату це ліміт мінус розстрочка. А також ще мінус, якщо є, доступні кошти та витрати у новому грейсі.

Крім того, як може заборгованість на поточну дату збільшуватись після розрахункової дати? Тільки ж зменшуватись якщо поповнюєш картку? Взагалі, таке враження, що поповнення не зменшує цю заборгованість, а збільшує, певно щось зламалось...


В МАБ (сверху вниз):

Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - ХХХХ грн. У меня там то, что я должен до 30го числа погасить по рассрочкам.

Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - ХХХХ грн. Это то, что еще осталось по рассрочкам (будет гаситься, начиная со следующего месяца).

Загальний баланс - ХХХХ грн - это сумма первой и второй строчек. Это то, что Вы всего должны банку. Эта сумма меньше или равна Вашему кредитному лимиту.

Все.

Збільшуватись/зменшуватись может "Загальний баланс" после каждой расходной/приходной операции. Что касается верхней строчки - как я понимаю, она может вырасти на сумму начисленных процентов/комиссий.

Все просто :)


У мене весь час все було як ви описали, але тепер Альфа дурканула та зараз у мене "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" +" Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці" більше ніж "Загальний баланс" на 43%. Тобто за якісь покупки з мене хочуть здерти гроші по два рази :shock:
l-m
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:08

  Фантом написав:В вайбер пришло сообщение с ссылкой на актуальные ставки.
Уважаемый представитель. Как мне получить ставку 5% на 18 месяцев в долларах?

https://alfabank.ua/private-persons/deposits
Зображення



В МАБе максимальная ставка 4,5%.
Зображення

П.С. И чтоб два раза не вставать. У вас по ссылке, калькулятор поломался. :)

Фантом, добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:09

  Фантом написав:В вайбер пришло сообщение с ссылкой на актуальные ставки.
Уважаемый представитель. Как мне получить ставку 5% на 18 месяцев в долларах?

Если не ошибаюсь, это по депозитным сертификатам
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:18

  BBC написав:
  Chuprynka написав:Альфабанк питаю 3 раз :!: . Який ліміт на зняття гривні без комісії за один раз в пакеті Ультра :?: :?: :?:

Вам тричі відповіли. Немає. Але якщо сума підпадає під фінмоніторинг 150 кгрн, то її можуть до тижня з'ясовувати походження й мету використання з обоа'язковимм повідомленням фінмоніторингу держави.

Дякую
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38

Ліміти по Комфорту ФГВФО

Alfa_Bank
Шановний представник.
Який ліміт на зняття готівки без комісії за один раз (день)
в "Пакеті послуг Комфорт ФГВФО" у касі Укрсоцбанку?
Дякую.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:48

  konokrad написав:Alfa_Bank
Шановний представник.
Який ліміт на зняття готівки без комісії за один раз (день)
в "Пакеті послуг Комфорт ФГВФО" у касі Укрсоцбанку?
Дякую.

Комісії там немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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