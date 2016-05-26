Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38

Alfa_Bank

Шановний представник.

Який ліміт на зняття готівки без комісії за один раз (день)

в "Пакеті послуг Комфорт ФГВФО" у касі Укрсоцбанку?

Дякую.

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