x3mal написав:Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.
x3mal, комиссия за Пакет услуг была списана правомерно согласно тарифам карты. В первый раз в виде исключения я пошла вам навстречу и компенсировала сумму комиссии, также дала рекомендации по закрытию счета. Вы счет не закрыли, условия для бесплатного пользования Пакетом не выполнили и, соответственно, была списана комиссия. Повторная компенсация не предусмотрена. В чем суть вашей претензии к банку?
Правомерность и справедливость разные вещи. Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты... Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?
Отже, так як від Альфи поки що ніякої відповіді по моєму питанню не має, то подивився сам. Схоже на те, що дві покупки що були переведені в розстрочку не були вилучені з "Заборгованості розрахункового періоду на поточну дату". А отже мої зобов'язання перед банком по ним подвоїлись, що має ознаки шахрайства.
Alfa_Bank Прокоментуйте нарешті ситуацію та скажіть як її вирішити.
l-m написав:Отже, так як від Альфи поки що ніякої відповіді по моєму питанню не має, то подивився сам. Схоже на те, що дві покупки що були переведені в розстрочку не були вилучені з "Заборгованості розрахункового періоду на поточну дату". А отже мої зобов'язання перед банком по ним подвоїлись, що має ознаки шахрайства.
Alfa_Bank Прокоментуйте нарешті ситуацію та скажіть як її вирішити.
Ваша ситуація виглядає що має статус надзвичайної події. Банка Ваші нерви має компенсувати великим сорібонусом.
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x3mal написав:Правомерность и справедливость разные вещи. Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты... Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?
Справедливость - это компенсация за то, чего не знал.
А если знал, но продолжал делать с надеждой на авось - это глупость.
x3mal написав:Правомерность и справедливость разные вещи. Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты... Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?
Справедливость - это компенсация за то, чего не знал.
А если знал, но продолжал делать с надеждой на авось - это глупость.
А глупость порождает бедность
Чому карту не закривають. Дивно.
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Flamingo написав:2.В МАБЕ не по всем валютам курсы. К примеру платил сегодня в злотых Оплата прошла по курсу 7.13. Что сравнительно с курсом той же таси 7.6 весьма неплохо.
В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.
Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки. Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
Обычно предложение приходит после 17:00 в дату списания по загранице.
x3mal написав:Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.
x3mal, комиссия за Пакет услуг была списана правомерно согласно тарифам карты. В первый раз в виде исключения я пошла вам навстречу и компенсировала сумму комиссии, также дала рекомендации по закрытию счета. Вы счет не закрыли, условия для бесплатного пользования Пакетом не выполнили и, соответственно, была списана комиссия. Повторная компенсация не предусмотрена. В чем суть вашей претензии к банку?
Правомерность и справедливость разные вещи. Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты... Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?
x3mal, считаю ваши претензии абсолютно необоснованными и мне жаль, что пойдя вам на встречу - все равно столкнулась с негативом .