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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5813581458155816>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:56

  Alfa_Bank написав:
  x3mal написав:Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.

x3mal, комиссия за Пакет услуг была списана правомерно согласно тарифам карты. В первый раз в виде исключения я пошла вам навстречу и компенсировала сумму комиссии, также дала рекомендации по закрытию счета. Вы счет не закрыли, условия для бесплатного пользования Пакетом не выполнили и, соответственно, была списана комиссия. Повторная компенсация не предусмотрена. В чем суть вашей претензии к банку?

Правомерность и справедливость разные вещи.
Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты...
Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?
x3mal
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:59

Re: Альфа-Банк

Отже, так як від Альфи поки що ніякої відповіді по моєму питанню не має, то подивився сам. Схоже на те, що дві покупки що були переведені в розстрочку не були вилучені з "Заборгованості розрахункового періоду на поточну дату". А отже мої зобов'язання перед банком по ним подвоїлись, що має ознаки шахрайства.

Alfa_Bank
Прокоментуйте нарешті ситуацію та скажіть як її вирішити.
l-m
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:00

  Квесторе_поверніться написав:
  konokrad написав:Alfa_Bank
Шановний представник.
Який ліміт на зняття готівки без комісії за один раз (день)
в "Пакеті послуг Комфорт ФГВФО" у касі Укрсоцбанку?
Дякую.

Комісії там немає?

Згідно п. 3.1 тарифів https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
начебто немає, але там багото зносочок та нуликів :mrgreen:
Тому хай предстаник прокоментує 8)
Ну і по лімітах теж питання лишається.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:00

Alfa_Bank Означает ли такое сообщение невозможность оформления данной рассрочки?
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ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:02

  l-m написав:Отже, так як від Альфи поки що ніякої відповіді по моєму питанню не має, то подивився сам. Схоже на те, що дві покупки що були переведені в розстрочку не були вилучені з "Заборгованості розрахункового періоду на поточну дату". А отже мої зобов'язання перед банком по ним подвоїлись, що має ознаки шахрайства.

Alfa_Bank
Прокоментуйте нарешті ситуацію та скажіть як її вирішити.

Ваша ситуація виглядає що має статус надзвичайної події.
Банка Ваші нерви має компенсувати великим сорібонусом. :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:10

  x3mal написав:Правомерность и справедливость разные вещи.
Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты...
Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?


Справедливость - это компенсация за то, чего не знал.

А если знал, но продолжал делать с надеждой на авось - это глупость.

А глупость порождает бедность :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:14

  curiousobro написав:
  x3mal написав:Правомерность и справедливость разные вещи.
Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты...
Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?


Справедливость - это компенсация за то, чего не знал.

А если знал, но продолжал делать с надеждой на авось - это глупость.

А глупость порождает бедность :)

Чому карту не закривають. Дивно. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:19

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  wig написав:
  Flamingo написав:2.В МАБЕ не по всем валютам курсы. К примеру платил сегодня в злотых Оплата прошла по курсу 7.13. Что сравнительно с курсом той же таси 7.6 весьма неплохо.

В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.

Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки.
Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
Обычно предложение приходит после 17:00 в дату списания по загранице.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21

  konokrad написав:Alfa_Bank
Шановний представник.
Який ліміт на зняття готівки без комісії за один раз (день)
в "Пакеті послуг Комфорт ФГВФО" у касі Укрсоцбанку?
Дякую.

Доброго дня. Такі ж, як і у касі Альфа-Банку:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:31

  x3mal написав:
  Alfa_Bank написав:
  x3mal написав:Тупой банк. Списывают деньги ни за что. Никому не советую с этим банком связываться.

x3mal, комиссия за Пакет услуг была списана правомерно согласно тарифам карты. В первый раз в виде исключения я пошла вам навстречу и компенсировала сумму комиссии, также дала рекомендации по закрытию счета. Вы счет не закрыли, условия для бесплатного пользования Пакетом не выполнили и, соответственно, была списана комиссия. Повторная компенсация не предусмотрена. В чем суть вашей претензии к банку?

Правомерность и справедливость разные вещи.
Я картой не пользовался, а деньги продолжали списываться наращивая отрицательный баланс дебетной карты...
Когда кредиторы отжимают в 10 раз больше ожидаемого размера долга за счет мелкого шрифта это тоже правомерно, но стоит ли связываться с такими правомерными кредиторами?

x3mal, считаю ваши претензии абсолютно необоснованными и мне жаль, что пойдя вам на встречу - все равно столкнулась с негативом :( .
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