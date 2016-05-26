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Альфа-Банк
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:11
Alfa_Bank написав:
В п. 3.1 чітко вказано, що не тарифікуються перші два зняття на місяць та зняття депозитів
, процентів по депозитам в ПАТ Альфа-Банк, виплат від ФГВФО. Все інше - з комісією 1,5% + 20 грн (0,80 usd, 0,80 евро).
Правильно ли я понимаю, что могу снимать напрямую со "Сберегательного" неограниченное количество раз без комиссии?
Благодарю за ответ.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:22
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
а что там с вопросом по поводу захода валютного депозита на текущий счет которым давно не пользовались? вопрос разрешился? и если да - то нам тоже интересно.
mephala, вопрос был рассмотрен в индивидуальном порядке. Решение можете запросить у заявителя.
так вы нам не его ситуацию расскажите. нас же интересует общая механика.
а то у меня тоже скоро падает депозит на текущий счет которым я давно не пользовался.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:28
Искатель написав:
Правильно ли я понимаю, что могу снимать напрямую со "Сберегательного" неограниченное количество раз без комиссии?
Благодарю за ответ.
раньше задавали этот вопрос когда вводили мзду за снятие денег которые пролежат меньше 14 дней. получили ответ что сберегательный не подпадает под этот пункт.
хотя может что то поменялось, но врядли.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:31
cdj2 написав:
Flamingo написав:Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки.
Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
Обычно предложение приходит после 17:00 в дату списания по загранице.
Не совсем так. Вернее даже совсем не так. Как пояснили мне на ГЛ по заграничным транзакциях предложение о рассрочку приходит после проведения суммы по счету примерно в то же время что и была Оплата (плюс минус несколько минут). К примеру я платил в воскресенье в 9:21, предложение пришло в 9:33 вчера.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:50
Искатель написав: l-m написав: Искатель написав:
В МАБ (сверху вниз):Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - ХХХХ грн
. У меня там то, что я должен до 30го числа погасить по рассрочкам.Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - ХХХХ грн
. Это то, что еще осталось по рассрочкам (будет гаситься, начиная со следующего месяца).Загальний баланс - ХХХХ грн
- это сумма первой и второй строчек. Это то, что Вы всего должны банку. Эта сумма меньше или равна Вашему кредитному лимиту.
Все.
Збільшуватись/зменшуватись может "Загальний баланс" после каждой расходной/приходной операции. Что касается верхней строчки - как я понимаю, она может вырасти на сумму начисленных процентов/комиссий.
Все просто
У мене весь час все було як ви описали, але тепер Альфа дурканула та зараз у мене "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" +" Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці" більше
ніж "Загальний баланс" на 43%. Тобто за якісь покупки з мене хочуть здерти гроші по два рази
Может, если не боитесь за свои цифры, бросите скрин в личку? (номера карт и т.п. замажьте, конечно)Я просто не представляю, как это может быть...
А что говорит горячая линия? Может, просто сбой по Вам?
Очень интересно...
Не ті там цифри щоб боятись за них
Зараз кину.
Гаряча лінія ледь тепла, передзвонили через кілька годин, коли вже надав дані представнику Альфи на даному форумі, який скорше за все більш компетентний, тому вирішив не дублювати звернення.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53
l-m написав:
представнику Альфи на даному форумі, який скорше за все більш компетентний
Без всяких "скорше за все"
Он ОДНОЗНАЧНО компетентнее всех, с кем я имел честь разговаривать в этом банке лично.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:56
cdj2 написав: Искатель написав: l-m написав:
У мене весь час все було як ви описали, але тепер Альфа дурканула та зараз у мене "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" +" Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці" більше
ніж "Загальний баланс" на 43%. Тобто за якісь покупки з мене хочуть здерти гроші по два рази
Может, если не боитесь за свои цифры, бросите скрин в личку? (номера карт и т.п. замажьте, конечно)Я просто не представляю, как это может быть...
А что говорит горячая линия? Может, просто сбой по Вам?
Очень интересно...
Вероятно подтвердил рассрочку в РД или позже.
Так, на наступний день після РД. Це відомий баг?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:18
Искатель написав:
Правильно ли я понимаю, что могу снимать напрямую со "Сберегательного" неограниченное количество раз без комиссии?
Нет. На снятие наличных с депозита "Сберегательный" так же введена комиссия (1%). В т.ч. и по тем договорам, которые были заключены ранее.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:24
wig написав: Искатель написав:
Правильно ли я понимаю, что могу снимать напрямую со "Сберегательного" неограниченное количество раз без комиссии?
Нет. На снятие наличных с депозита "Сберегательный" так же введена комиссия (1%). В т.ч. и по тем договорам, которые были заключены ранее.
Неточно формулюєте, якщо грошенята пролежали більше 14 днів комісії немає.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:37
Квесторе_поверніться написав:
Неточно формулюєте, якщо грошенята пролежали більше 14 днів комісії немає.
Да, есть условия, по которым можно снять без комиссии. Например безналом (для гривни), или путем отлеживания под 0,2% годовых
более двух недель.
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