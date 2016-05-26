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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:57
curiousobro написав: l-m написав:
представнику Альфи на даному форумі, який скорше за все більш компетентний
Без всяких "скорше за все"
Он ОДНОЗНАЧНО компетентнее всех, с кем я имел честь разговаривать в этом банке лично.
...поддакну Вам...))..действительно наш оф.пред отлично "подкована" знаниями и...работает на совесть , во всяком случае тут...хотя я и не обращаюсь за помощью , но ответы даваемые на форуме ведь читаю и уровень вижу....) это тот приятный момент для нас в этом банке )....
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:04
-VICTOR-, Ви праві, шановний Представник працює відмінно.
Керівництву банки слід подумати про преміювання шановного офПреда.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:08
l-m написав: cdj2 написав:
Вероятно подтвердил рассрочку в РД или позже.
Так, на наступний день після РД. Це відомий баг?
Т.е. вы заплатили РКО и потом решили трату перевести на рассрочку?
По идее у вас должна была исчезнуть сумма ОМП. верно?
ЗЫ
интересно если позвонить на гарячку и спросить сколько нужно заплатить что бы остаться в грейсе то какую сумму назовут.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:13
Опердень по депо в ИБ до которого часа?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:33
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4170704#p4170704
BBC написав:
Опердень по депо в ИБ до которого часа?
Было так пн-пт до 22:45
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:34
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО
Квесторе_поверніться, неіменна карта Комфорт ФГВФЛ перевипускається на іменну карту Комфорт ФГВФЛ.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:48
BBC написав:Опердень по депо в ИБ до которого часа?
Сейчас часто отрубается в 20:30
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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