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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5816581758185819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:57

  curiousobro написав:
  l-m написав:представнику Альфи на даному форумі, який скорше за все більш компетентний


Без всяких "скорше за все"
Он ОДНОЗНАЧНО компетентнее всех, с кем я имел честь разговаривать в этом банке лично.

...поддакну Вам...))..действительно наш оф.пред отлично "подкована" знаниями и...работает на совесть , во всяком случае тут...хотя я и не обращаюсь за помощью , но ответы даваемые на форуме ведь читаю и уровень вижу....) это тот приятный момент для нас в этом банке )....
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:04

-VICTOR-, Ви праві, шановний Представник працює відмінно.
Керівництву банки слід подумати про преміювання шановного офПреда.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:08

  l-m написав:
  cdj2 написав:Вероятно подтвердил рассрочку в РД или позже.

Так, на наступний день після РД. Це відомий баг?

Т.е. вы заплатили РКО и потом решили трату перевести на рассрочку?
По идее у вас должна была исчезнуть сумма ОМП. верно?

ЗЫ
интересно если позвонить на гарячку и спросить сколько нужно заплатить что бы остаться в грейсе то какую сумму назовут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:13

Опердень по депо в ИБ до которого часа?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:33

  BBC написав:Опердень по депо в ИБ до которого часа?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4170704#p4170704
Было так пн-пт до 22:45
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40

  vollena71 написав:
  BBC написав:Опердень по депо в ИБ до которого часа?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4170704#p4170704
Было так пн-пт до 22:45

Спасибо
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:34

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів :oops:
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО

Квесторе_поверніться, неіменна карта Комфорт ФГВФЛ перевипускається на іменну карту Комфорт ФГВФЛ.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:48

Re: Альфа-Банк

BBC написав:Опердень по депо в ИБ до которого часа?
Сейчас часто отрубается в 20:30
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:21

Уважаемый представитель Альфабанка!

Сформулирую вопрос еще раз, с учетом замечаний и дополнений.

Правильно ли я понимаю, что если деньги пролежали на "Сберегательном" 15 и более дней, то я могу снимать их в течение месяца сколько угодно (хоть всю сумму, за исключением неснижаемого остатка) и сколько угодно раз, без комиссии?
Имеется в виду снятие наличных напрямую в кассе, напрямую со "Сберегательного", расходный ордер печатается у операциониста.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:46

  Искатель написав:Уважаемый представитель Альфабанка!

Сформулирую вопрос еще раз, с учетом замечаний и дополнений.

Правильно ли я понимаю, что если деньги пролежали на "Сберегательном" 15 и более дней, то я могу снимать их в течение месяца сколько угодно (хоть всю сумму, за исключением неснижаемого остатка) и сколько угодно раз, без комиссии?
Имеется в виду снятие наличных напрямую в кассе, напрямую со "Сберегательного", расходный ордер печатается у операциониста.

Верно.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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