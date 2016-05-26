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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56
Re: Альфа-Банк
На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38
Alfa_Bank
ответьте пжлста на вопрос. что бы заранее уже что то думать а не после того как депо закончится.
viewtopic.php?p=4410973#p4410973
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