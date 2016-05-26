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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5816581758185819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56

Re: Альфа-Банк

На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38

Alfa_Bank
ответьте пжлста на вопрос. что бы заранее уже что то думать а не после того как депо закончится.
viewtopic.php?p=4410973#p4410973
mephala
 
Повідомлень: 3295
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:50

Повторно!!!

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів :oops:
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО

Квесторе_поверніться, неіменна карта Комфорт ФГВФЛ перевипускається на іменну карту Комфорт ФГВФЛ.
прошу уточнить,так как горячка 0800502050 куказывает что пластик будет в рамках пакета платинум блек и на тарифах этого пакета . Почему такие разные ответы ?
никому не верю
sens
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