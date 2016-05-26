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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56
На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38
Alfa_Bank
ответьте пжлста на вопрос. что бы заранее уже что то думать а не после того как депо закончится.viewtopic.php?p=4410973#p4410973
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Додано: Чет 19 лип, 2018 18:50
Alfa_Bank написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО
Квесторе_поверніться, неіменна карта Комфорт ФГВФЛ перевипускається на іменну карту Комфорт ФГВФЛ.
прошу уточнить,так как горячка 0800502050 куказывает что пластик будет в рамках пакета платинум блек и на тарифах этого пакета . Почему такие разные ответы ?
никому не верю
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:10
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО
если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
никому не верю
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:17
sens написав:
если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
8% будет, а вот про 30000 не уверен, т.к. это допкой будет считаться.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:20
BBC написав: sens написав:
если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
8% будет, а вот про 30000 не уверен, т.к. это допкой будет считаться.
почему допка? Я так понимаю предлагают онли дохсейф и лимит комфорта,а он ниже планки 30000
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:22
sens написав: BBC написав: sens написав:
если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
8% будет, а вот про 30000 не уверен, т.к. это допкой будет считаться.
почему допка? Я так понимаю предлагают онли дохсейф и лимит комфорта,а он ниже планки 30000
Дохсейфа не появится. Будут 8% на картсчет. А карта CARBON может быть только дополнительной и про этом будет писать ИБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Чет 19 лип, 2018 17:46
sens
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