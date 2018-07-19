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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5817581858195820>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56

Re: Альфа-Банк

На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38

Alfa_Bank
ответьте пжлста на вопрос. что бы заранее уже что то думать а не после того как депо закончится.
viewtopic.php?p=4410973#p4410973
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:50

Повторно!!!

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів :oops:
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО

Квесторе_поверніться, неіменна карта Комфорт ФГВФЛ перевипускається на іменну карту Комфорт ФГВФЛ.
прошу уточнить,так как горячка 0800502050 куказывает что пластик будет в рамках пакета платинум блек и на тарифах этого пакета . Почему такие разные ответы ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:10

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна?
А то бентежить пункт тарифів :oops:
2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО
если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:17

Re: Альфа-Банк

  sens написав:если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
8% будет, а вот про 30000 не уверен, т.к. это допкой будет считаться.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:20

  BBC написав:
  sens написав:если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
8% будет, а вот про 30000 не уверен, т.к. это допкой будет считаться.
почему допка? Я так понимаю предлагают онли дохсейф и лимит комфорта,а он ниже планки 30000
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:22

  sens написав:
  BBC написав:
  sens написав:если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
8% будет, а вот про 30000 не уверен, т.к. это допкой будет считаться.
почему допка? Я так понимаю предлагают онли дохсейф и лимит комфорта,а он ниже планки 30000

Дохсейфа не появится. Будут 8% на картсчет. А карта CARBON может быть только дополнительной и про этом будет писать ИБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:24

Re: Альфа-Банк

Видать так оно и есть. Платил в 18 пришло в 20+
Flamingo написав:
  cdj2 написав:
Flamingo написав:Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки.
Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
Обычно предложение приходит после 17:00 в дату списания по загранице.

Не совсем так. Вернее даже совсем не так. Как пояснили мне на ГЛ по заграничным транзакциях предложение о рассрочку приходит после проведения суммы по счету примерно в то же время что и была Оплата (плюс минус несколько минут). К примеру я платил в воскресенье в 9:21, предложение пришло в 9:33 вчера.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:17

Re: Альфа-Банк

На який день Алла проводить купівлю квитків на сайті УЗ?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:56

  mephala написав:Alfa_Bank
ответьте пжлста на вопрос. что бы заранее уже что то думать а не после того как депо закончится.
viewtopic.php?p=4410973#p4410973

mephala, доброе утро.
Это касается изменений в тарифах по обслуживанию ТС, а именно введения комиссии за неактивный счет, п. 2.2.2.3. Ситуация, которая была у клиента - не повторится, так как у него дата закрытия договора совпала с датой введения изменений. Сумма комиссии была компенсирована.


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