Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна? А то бентежить пункт тарифів 2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, комфорт ФГВФО перевипускається по закінченню терміну неіменна? А то бентежить пункт тарифів 2 Основна Картка у рамках пакету послуг «Сomfort» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути тільки митт євого оформлення.
Можете випустити карту Carbon або WARGAMING в пакете Комфорт ФГВФО
если перевыпустить карту карбон-уже не будет 8% на остаток и льготных 30000 грн в банкомате ?
Flamingo написав:Сегодня все провелось. Остаток по карте не изменился. Значит либо курс PLN/UAH не менялся c воскресенья, либо Алла применила курс блокировки. Кстати предложение о рассрочке не прилетело. Буду торбить ГЛ
Обычно предложение приходит после 17:00 в дату списания по загранице.
Не совсем так. Вернее даже совсем не так. Как пояснили мне на ГЛ по заграничным транзакциях предложение о рассрочку приходит после проведения суммы по счету примерно в то же время что и была Оплата (плюс минус несколько минут). К примеру я платил в воскресенье в 9:21, предложение пришло в 9:33 вчера.
mephala, доброе утро. Это касается изменений в тарифах по обслуживанию ТС, а именно введения комиссии за неактивный счет, п. 2.2.2.3. Ситуация, которая была у клиента - не повторится, так как у него дата закрытия договора совпала с датой введения изменений. Сумма комиссии была компенсирована.