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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:57
Кочевник написав:
На який день Алла проводить купівлю квитків на сайті УЗ?
В мене купівля квитка вранці 18 числа з'явилась у виписці сьогодні зранку (20-го)
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:13
Кочевник написав:
На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
Кочевник, доброе утро. Что случилось
??
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:19
sens написав:
прошу уточнить,так как горячка 0800502050 куказывает что пластик будет в рамках пакета платинум блек и на тарифах этого пакета . Почему такие разные ответы ?
sens, доброе утро. Какую карту хотите перевыпустить? Укажите данные в ЛС.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:20
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
Кочевник, доброе утро. Что случилось
??
Вчора зателефонував співробітник банку "з радісною новиною", що мій депозит закінчується. Питав, що я буду з ним робити. Нагадав, що відкрити новий я можу і через систему "Мій Альфа-Банк" в цей час мені надходить смс. Закінчив розмову - читаю смс "Ваш доступ до інтернет-банкінгу увімкнений, активуйте його..." Хто його вмикав? Коли він до дзвінка дуже добре працювава без всіляких нагадувань.
Відчув щось неприємне. Захожу в МАБ - а там привід від Постернака - "Підтвердіть свій фінансовий номер" і всі баланси і операції по рахунках недоступні.
От для чого ламати те, що працювало?
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:29
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?
Кочевник, доброе утро. Что случилось
??
Вчора зателефонував співробітник банку "з радісною новиною", що мій депозит закінчується. Питав, що я буду з ним робити. Нагадав, що відкрити новий я можу і через систему "Мій Альфа-Банк" в цей час мені надходить смс. Закінчив розмову - читаю смс "Ваш доступ до інтернет-банкінгу увімкнений, активуйте його..." Хто його вмикав? Коли він до дзвінка дуже добре працювава без всіляких нагадувань.
Відчув щось неприємне. Захожу в МАБ - а там привід від Постернака - "Підтвердіть свій фінансовий номер" і всі баланси і операції по рахунках недоступні.
От для чого ламати те, що працювало?
В котрій годині вам надійшло СМС?
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:37
Alfa_Bank? 17:54:49
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:01
Кочевник написав:Alfa_Bank
? 17:54:49
Кочевник, я відправила запит до IT-відділу на з’ясування.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:24
Як замовити готівкою депозит, який закінчується?
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:33
13.07.18 г. - привязал кредитку Альфы в Приват24. Списалась 1 грн с кредитки
Сегодня 20.07.18 г. - в выписке 1 грн все еще висит со статусом блокировка.
Это нормально?
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П'ят 20 лип, 2018 10:43
Annet_
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15273
|2170236
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