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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5817581858195820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:57

  Кочевник написав:На який день Алла проводить купівлю квитків на сайті УЗ?


В мене купівля квитка вранці 18 числа з'явилась у виписці сьогодні зранку (20-го)
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:13

  Кочевник написав:На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?

Кочевник, доброе утро. Что случилось :shock: ??
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4647
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:19

  sens написав: прошу уточнить,так как горячка 0800502050 куказывает что пластик будет в рамках пакета платинум блек и на тарифах этого пакета . Почему такие разные ответы ?

sens, доброе утро. Какую карту хотите перевыпустить? Укажите данные в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4647
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:20

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?

Кочевник, доброе утро. Что случилось :shock: ??

Вчора зателефонував співробітник банку "з радісною новиною", що мій депозит закінчується. Питав, що я буду з ним робити. Нагадав, що відкрити новий я можу і через систему "Мій Альфа-Банк" в цей час мені надходить смс. Закінчив розмову - читаю смс "Ваш доступ до інтернет-банкінгу увімкнений, активуйте його..." Хто його вмикав? Коли він до дзвінка дуже добре працювава без всіляких нагадувань.
Відчув щось неприємне. Захожу в МАБ - а там привід від Постернака - "Підтвердіть свій фінансовий номер" і всі баланси і операції по рахунках недоступні.
От для чого ламати те, що працювало?
Кочевник
 
Повідомлень: 361
З нами з: 16.02.17
Подякував: 55 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:29

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:На фіга зламали підтверджений номер для "Мій Альфа-Банк"?

Кочевник, доброе утро. Что случилось :shock: ??

Вчора зателефонував співробітник банку "з радісною новиною", що мій депозит закінчується. Питав, що я буду з ним робити. Нагадав, що відкрити новий я можу і через систему "Мій Альфа-Банк" в цей час мені надходить смс. Закінчив розмову - читаю смс "Ваш доступ до інтернет-банкінгу увімкнений, активуйте його..." Хто його вмикав? Коли він до дзвінка дуже добре працювава без всіляких нагадувань.
Відчув щось неприємне. Захожу в МАБ - а там привід від Постернака - "Підтвердіть свій фінансовий номер" і всі баланси і операції по рахунках недоступні.
От для чого ламати те, що працювало?

В котрій годині вам надійшло СМС?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4647
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:37

Alfa_Bank? 17:54:49
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:01

  Кочевник написав:Alfa_Bank? 17:54:49

Кочевник, я відправила запит до IT-відділу на з’ясування.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:24

Re: Альфа-Банк

Як замовити готівкою депозит, який закінчується?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:33

1 грн

13.07.18 г. - привязал кредитку Альфы в Приват24. Списалась 1 грн с кредитки
Сегодня 20.07.18 г. - в выписке 1 грн все еще висит со статусом блокировка.

Это нормально?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:05

  ВАМ написав:Alfa_Bank Означает ли такое сообщение невозможность оформления данной рассрочки?
Зображення

ВАМ, добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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