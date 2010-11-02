Да. Через месяц вернётся.Sergion написав:13.07.18 г. - привязал кредитку Альфы в Приват24. Списалась 1 грн с кредитки
Сегодня 20.07.18 г. - в выписке 1 грн все еще висит со статусом блокировка.
Это нормально?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:23
Re: Альфа-Банк
Да. Через месяц вернётся.
Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:24
Re: Альфа-Банк
От 1 до 30 дней, как правило второй рабочий день после покупки.
Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:37
Re: Альфа-Банк
Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:07
Ув. Alfa_Bank. Все мои вопросы Вами решены оперативно. Спасибо, что Вы с нами.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:33
8% на остаток только при привязке к КМФОРТ ФГВФО. Иначе условия того пакета к которому привяжете с его дох. сейфом.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:39
Del
Востаннє редагувалось BBC в П'ят 20 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:39
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