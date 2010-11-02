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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5818581958205821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:23

Re: Альфа-Банк

Sergion написав:13.07.18 г. - привязал кредитку Альфы в Приват24. Списалась 1 грн с кредитки
Сегодня 20.07.18 г. - в выписке 1 грн все еще висит со статусом блокировка.

Это нормально?
Да. Через месяц вернётся.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2421
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Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:24

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:На який день Алла проводить купівлю квитків на сайті УЗ?
От 1 до 30 дней, как правило второй рабочий день после покупки.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2421
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Подякували: 176 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:37

Re: Альфа-Банк

Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?
allaliu
 
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:07

Ув. Alfa_Bank. Все мои вопросы Вами решены оперативно. Спасибо, что Вы с нами.
ВАМ
 
Повідомлень: 143
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:33

  allaliu написав:Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?

8% на остаток только при привязке к КМФОРТ ФГВФО. Иначе условия того пакета к которому привяжете с его дох. сейфом.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13526
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:39

Del
Востаннє редагувалось BBC в П'ят 20 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13526
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:39

  Кочевник написав:Як замовити готівкою депозит, який закінчується?

Кочевник, вже можна замовити через КЦ Банку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Подякував: 22 раз.
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