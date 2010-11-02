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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:23
Sergion написав:13.07.18 г. - привязал кредитку Альфы в Приват24. Списалась 1 грн с кредитки
Сегодня 20.07.18 г. - в выписке 1 грн все еще висит со статусом блокировка.
Это нормально?
Да. Через месяц вернётся.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:24
Кочевник написав:На який день Алла проводить купівлю квитків на сайті УЗ?
От 1 до 30 дней, как правило второй рабочий день после покупки.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:37
Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?
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allaliu
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:07
Ув. Alfa_Bank. Все мои вопросы Вами решены оперативно. Спасибо, что Вы с нами.
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ВАМ
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:33
allaliu написав:
Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?
8% на остаток только при привязке к КМФОРТ ФГВФО. Иначе условия того пакета к которому привяжете с его дох. сейфом.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:39
Del
Востаннє редагувалось BBC
в П'ят 20 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:39
Кочевник написав:
Як замовити готівкою депозит, який закінчується?
Кочевник, вже можна замовити через КЦ Банку.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:09
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Як замовити готівкою депозит, який закінчується?
Кочевник, вже можна замовити через КЦ Банку.
Возможно ли добавить ф-ционал предварительного заказа денег в приложение АльфаМобайл?
Немного догоните Приват в этом смысле, раз уж у вас mobile first.
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curiousobro
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:18
curiousobro написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Як замовити готівкою депозит, який закінчується?
Кочевник, вже можна замовити через КЦ Банку.
Возможно ли добавить ф-ционал предварительного заказа денег в приложение АльфаМобайл?
Немного догоните Приват в этом смысле, раз уж у вас mobile first.
А за одно и в МАБ, чтобы серьезные клиенты, предпочитающие классические методы работы не чувствовали себя дискриминированными.
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Сибарит
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:44
Сибарит написав: curiousobro написав:
Возможно ли добавить ф-ционал предварительного заказа денег в приложение АльфаМобайл?
Немного догоните Приват в этом смысле, раз уж у вас mobile first.
А за одно и в МАБ, чтобы серьезные клиенты, предпочитающие классические методы работы не чувствовали себя дискриминированными.
Добрый день. Пока нет такой возможности. Предложения передам на разработчиков.
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Alfa_Bank
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