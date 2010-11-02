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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:52
BBC написав: allaliu написав:
Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?
8% на остаток только при привязке к КМФОРТ ФГВФО. Иначе условия того пакета к которому привяжете с его дох. сейфом.
А остальные вопросы? Представитель почему-то проигнорировал. Открывая небесплатную карту, хотелось бы знать ответы.
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allaliu
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:48
Кто знает коды 5499 и 5199 куда алла относит? Кафе-рестораны или суперы?
Или вообще в пролете?
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mephala
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