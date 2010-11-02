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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:52
BBC написав: allaliu написав:
Alfa Bank, вопрос насчет карты Карбон:
1) -2 грн. + 3% на Вог, больше ни с какими скидками не суммируются? Интересует индивидуальная скидка и Вогпей.
2) при активации карты пополнение на 200 грн. списывается сразу?
3) 8% на остаток?
4) какова максимальная сумма для беспроцентного снятия ежедневно/месяц?
8% на остаток только при привязке к КМФОРТ ФГВФО. Иначе условия того пакета к которому привяжете с его дох. сейфом.
А остальные вопросы? Представитель почему-то проигнорировал. Открывая небесплатную карту, хотелось бы знать ответы.
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allaliu
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:48
Кто знает коды 5499 и 5199 куда алла относит? Кафе-рестораны или суперы?
Или вообще в пролете?
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mephala
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:10
mephala написав:
Кто знает коды 5499 и 5199 куда алла относит? Кафе-рестораны или суперы?
Или вообще в пролете?
5499 - супермаркеты (у меня часто попадался).
5199 - не встречал ни разу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:38
mephala написав:
Кто знает коды 5499 и 5199 куда алла относит? Кафе-рестораны или суперы?
Или вообще в пролете?
MCC 5199 / Товары недлительного пользования - нигде более не классифицированные
у Аллы без кешбека
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Lost
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:31
Интересная ситуация. У жены по эко биллинг в воскресенье 22го. Рассрочек на 13000 + 5500 траты за период. Закинул ей днём 6000. Т.е. как бы 500 грн. своих осталось.
Но сейчас посписывало платежи по рассрочкам, дата операции 20, а проведения 23 число. Выходит + по карте съестся рассрочками только утром в понедельник, но выглядит все так как вроде уже погасился.
Интересно, если в выходные проводить операции на 1000+, то рассрочка будет учитывать 500 своих или нет?
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:50
WachtAmRheinИз практики. Можете платить, рассрочки будут.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 21 лип, 2018 06:09
mephala написав:
Кто знает коды 5499 и 5199 куда алла относит? Кафе-рестораны или суперы?
Или вообще в пролете?
- 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5311 – далі ПРОДУКТОВІ
СУПЕРМАРКЕТИ;
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guntherhouse777
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Додано: Суб 21 лип, 2018 07:41
На протяжении какого-срока должна придти смска о рассрочке? Или на протяжении какого срока если не пришла смска о рассрочке, то значит рассрочки нет?
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bmwbmw
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:00
bmwbmw написав:
На протяжении какого-срока должна придти смска о рассрочке? Или на протяжении какого срока если не пришла смска о рассрочке, то значит рассрочки нет?
Мне последний раз пришла на следующий день после как провелось по счету. Ну и теперь квест со сроками надо проходить.
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pavyak
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:17
bmwbmw написав:
На протяжении какого-срока должна придти смска о рассрочке? Или на протяжении какого срока если не пришла смска о рассрочке, то значит рассрочки нет?
Позвоните на "гарячку" - они вам либо скажут, что с вашей рассрочкой не так, либо вышлют "вручную" смс о рассрочке, если вдруг положенное смс не дошло.
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Flamingo
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