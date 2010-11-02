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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:38
Re: Альфа-Банк
харош
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:52
прочел 2р. не вьехал.
слова сендиани, портмоне, лимит.
чем слал, куда, какие
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:00
v57
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:01
Как же кредитные, если свои. Кредитные были бы бесплатно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:04
BBC
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:09
Востаннє редагувалось curiousobro в Суб 21 лип, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:11
Спонсорам - слава!
Востаннє редагувалось BBC в Суб 21 лип, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:14
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:15
МСС 5199 и 5499 на баре влепили.
ЗЫ
гады. вот так и рассчитывайся максимкой. с эко было спокойнее =)
Востаннє редагувалось mephala в Суб 21 лип, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:22
mephala
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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