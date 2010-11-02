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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5821582258235824>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:38

Re: Альфа-Банк

харош
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:52

прочел 2р. не вьехал.
слова сендиани, портмоне, лимит.
чем слал, куда, какие :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:00

v57
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:01

  _Slava_ написав:v57
Слал кредитные по через п2п портмоне

Как же кредитные, если свои. Кредитные были бы бесплатно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:04

BBC
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:09

:arrow:
Востаннє редагувалось curiousobro в Суб 21 лип, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro
 
Повідомлень: 1173
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:11

Спонсорам - слава!
Востаннє редагувалось BBC в Суб 21 лип, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:14

del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:15

МСС 5199 и 5499 на баре влепили.

ЗЫ
гады. вот так и рассчитывайся максимкой. с эко было спокойнее =)
Востаннє редагувалось mephala в Суб 21 лип, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:22

mephala
del
Востаннє редагувалось _Slava_ в Суб 21 лип, 2018 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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