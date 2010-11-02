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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5821582258235824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:42

Алла умеет расставлять капканы
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:57

  mephala написав:скурите несколько раз тарифы а тогда алле претензии выдвигайте.

Этого мало.
Нужно четкое понимание "своих" и "кредитных" на картах Аллы при работе с рассрочками. Иначе жди беды.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:36

Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет?
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