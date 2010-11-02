|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:57
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:36
Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет?
|